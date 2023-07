English French

Nanterre, le 11 juillet 2023

VINCI remporte un important contrat routier en Slovaquie

Réalisation d’une route de 10 km et de 12 ponts

4 ans de travaux

Contrat de plus de 330 M€

VINCI Construction, au travers de ses filiales locales - Eurovia SK, Eurovia CS et SMS - a remporté le second lot du contournement nord de la ville de Prešov, troisième ville de Slovaquie, en groupement avec Váhostav–SK et TuCon.

Les travaux - d’un montant total de plus de 330 millions d’euros (dont 34 % pour VINCI Construction, mandataire du groupement) - comprennent la construction de 12 ponts, d’un tunnel de 2 km et de 10 km de route à 2 x 2 voies. Ils commenceront en septembre 2023 pour une durée d’environ quatre ans.

Ce nouveau tronçon finalisera le contournement de Prešov par le nord, permettant de fluidifier le trafic et de réduire les temps de trajet.

Il convient de rappeler qu’Eurovia CS et Eurovia SK avaient participé, en 2021, à la construction de la section sud-ouest du contournement de Prešov.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 90

media.relations@vinci.com

Pièce jointe