Rocsys ottiene un finanziamento da 33 milioni di euro per ridefinire l’esperienza di ricarica dei veicoli elettrici con ricarica autonoma, assistita dall’intelligenza artificiale e dalla robotica

RIJSWIJK, Paesi Bassi e PORTLAND, Oregon, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocsys , fornitore leader di soluzioni di ricarica autonoma per il trasporto elettrico, ha annunciato oggi un round di finanziamento di Serie A da 33 milioni di euro. Guidato da SEB Greentech Venture Capital, il round include anche la partecipazione di Graduate Entrepreneur, della Banca europea per gli investimenti e dell'investitore di ritorno Forward.One. Con questo ultimo investimento, che prevede una suddivisione pressoché uguale tra debito e finanziamento azionario, Rocsys espanderà le capacità della sua piattaforma, aumentando rapidamente la sua presenza negli Stati Uniti e in Europa.



Rocsys unisce la robotica leggera, la visione computerizzata basata sull’IA e i servizi basati sui dati per adattare facilmente i caricabatterie esistenti in un impianto autonomo in grado di collegarsi e scollegarsi senza intervento manuale. In questo modo si elimina il rischio di errori umani, garantendo la conformità alle normative e i tempi di attività dei veicoli, e si riducono al minimo i danni e l’esposizione umana alle apparecchiature ad alta tensione. Anche se i guidatori dimenticano di collegarsi in tempo o se ai dipendenti viene impedito di maneggiare i cavi elettrici, Rocsys assicura che tutti i veicoli siano carichi e pronti per affrontare la strada. La soluzione di Rocsys è adatta sia ai veicoli privati che alle flotte, comprese le attrezzature portuali, le applicazioni industriali, i veicoli pesanti e altro ancora.

Mikko Huumo, Investment Manager di SEB, ha dichiarato: “In SEB investiamo in aziende con un comprovato impatto sulla sostenibilità, con casi d’uso reali e scalabili e una forte crescita. Rocsys rende possibile l’elettrificazione per veicoli che vanno dalle auto private a guida autonoma ai veicoli pesanti a funzionamento continuo, una delle principali fonti di emissioni. Siamo entusiasti all'idea di guidare il round di finanziamento dell’azienda e di accelerare la rivoluzione del trasporto sostenibile”.

L’approccio innovativo alla ricarica autonoma pone Rocsys all’avanguardia di una nuova frontiera nel mondo dei trasporti. L’adozione dei veicoli elettrici da parte di privati e imprese registra nuovi massimi, dopo che l’Inflation Reduction Act statunitense ha messo a disposizione finanziamenti pari a 500 miliardi di dollari, oltre a programmi analoghi avviati in tutto il mondo. Questa crescita del mercato sta anche incoraggiando le case automobilistiche a investire più di 1.000 miliardi di dollari nei veicoli elettrici nel prossimo decennio. Inoltre, con flussi di finanziamento come il programma statunitense National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), che impone agli operatori che forniscono servizi di ricarica di mantenere determinati standard di operatività, la ricarica autonoma svolge un ruolo importante nel garantire l’affidabilità delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, riducendo l’usura. Questo approccio è anche più sostenibile: Rocsys stima che la sua tecnologia porterà a un aumento del 20% del traffico per le stazioni di ricarica rapida e si prevede che ridurrà le emissioni di CO2 di 400 milioni di tonnellate entro il 2035.

Il cofondatore e CEO di Rocsys, Crijn Bouman, ha dichiarato: “Attualmente ci sono molti ostacoli nel processo di ricarica dei veicoli elettrici, che creano inutili barriere al trasporto sostenibile. Per questo motivo abbiamo progettato una soluzione tecnologicamente indipendente in grado di convertire qualsiasi caricatore in un’esperienza completamente automatizzata, massimizzando il ritorno sull’investimento e l’impatto sulla sostenibilità delle infrastrutture di ricarica già installate. Con questo finanziamento di Serie A, porteremo questa soluzione rivoluzionaria a un maggior numero di clienti e settori in tutto il mondo”.

Rocsys ha attirato l’attenzione dei principali fornitori di logistica, dei produttori e delle aziende internazionali, creando partnership con clienti e società come Hyster , Taylor Machine Works , e SSA Marine . Rocsys è anche la società di riferimento nel panorama della robotica, appartenente a ROCIN-ECO , un consorzio per i servizi di ricarica che comprende AUDI, Porsche, BMW, Ford e Mercedes-Benz e che si propone di sviluppare un’infrastruttura di ricarica rapida robotica interoperabile e standardizzata lungo le arterie percorse dai mezzi di trasporto europei ad alto flusso.

La partecipazione in ROCIN-ECO testimonia la solida posizione di Rocsys nel mercato europeo, così come il sostegno della Banca europea per gli investimenti. In qualità di organo ufficiale di finanziamento dell’Unione europea e di principale sostenitore delle start-up impegnate a favore del clima, il coinvolgimento della BEI attraverso il programma InvestEU è un’ulteriore testimonianza della leadership di Rocsys in materia di sostenibilità e dell’allineamento con le priorità politiche della regione.

Frederik Gerner, Venture Partner di Forward.One, ha dichiarato: “Rocsys sta trasformando l’esperienza di ricarica dei veicoli elettrici, creando una soluzione facile da usare e scalabile. Costituisce una notevole capacità di portare una soluzione innovativa sul mercato e di collaborare con gli OEM per stabilire uno standard industriale. Rocsys rappresenta il futuro della ricarica elettrica e siamo orgogliosi di sostenerla nella realizzazione della sua missione”.

Il conferimento di capitale sosterrà la ricerca e lo sviluppo di ulteriori funzionalità, tra cui la guida intelligente per il parcheggio, l’ampliamento delle integrazioni software per i sistemi di navigazione e di gestione della flotta, e un ulteriore supporto di diagnostica remota e di teleoperatività. Rocsys prevede anche di potenziare la sua divisione nordamericana, con sede a Portland, Oregon, per supportare ulteriormente la progettazione delle applicazioni e il servizio clienti nella regione, espandendo al contempo la catena di approvvigionamento e le attività di produzione locali.

Nell’ambito del round, Rocsys accoglie quattro nuovi membri nel suo Comitato consultivo, tra cui Mikko Huumo di SEB, Frederik Gerner e Jan Willem Friso di Forward.One, e il nuovo presidente Gregor Matthies. Ognuno di questi leader vanta un’esperienza decennale nei settori della tecnologia e della mobilità.

Per saperne di più sull’approccio di Rocsys e sui vantaggi della ricarica autonoma, visitare il sito www.rocsys.com .

Informazioni su Rocsys

Rocsys è leader nelle soluzioni di ricarica autonoma per veicoli e apparecchiature elettriche. Con un approccio innovativo che unisce la robotica leggera, la visione computerizzata basata sull'IA e i servizi basati sui dati, Rocsys offre un’esperienza di ricarica affidabile, costante, efficiente ed economica per flotte e consumatori. Rocsys garantisce l’affidabilità della ricarica eliminando il rischio di errori umani e massimizzando l’efficienza, rafforzando la sicurezza grazie a una minore esposizione alle apparecchiature ad alta tensione. Rocsys può trasformare facilmente qualsiasi caricatore esistente in un impianto autonomo, assistito da una piattaforma connessa al cloud per il supporto e un’integrazione fluida con altri strumenti di gestione della flotta. Fondata nel 2019, con sede principale nei Paesi Bassi e attività anche negli Stati Uniti a Portland, Oregon, Rocsys sta gettando le basi per gli standard di domani dei sistemi di ricarica autonoma, con ruoli di primo piano nei consorzi di settore e partnership strategiche con aziende multinazionali e OEM.