Novotech 將在 2023 年韓國生物製藥技術展上舉辦臨牀試驗成功因素技術研討會

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韓國首爾, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一間亞太地區領先且具有全球營運能力的生物科技合同研究組織 (CRO)，其將在 2023 年韓國生物製藥技術展 (BIOPLUS-INTERPHEX KOREA 2023) 上為計劃進行區域或全球試驗的生物科技公司舉辦技術研討會。



Novotech 副總裁暨全球臨牀服務負責人 Yooni Kim 將主持開場，隨後由 Novotech 資深專家發表以下演講：

「成功進入臨牀試驗階段的前期要求」 - Novotech 藥物開發諮詢部副主任暨首席毒理學家 Babaji Yadav 博士

「生物科技公司的全球臨牀試驗成功解決方案」 - Novotech 項目總監 HyunKyoung Kim

之後將安排進行小組討論，由 Yooni Kim 主持，並邀請多位生物科技負責人和 Novotech 行業專家參與討論。

Novotech 技術研討會

時間：下午 3:10（韓國）

日期：2023 年 7 月 12 日

點擊這裏與 Novotech 團隊預約會議，或參加技術研討會。

今次會議由韓國生物科技產業組織 (Korea Biotechnology Industry Organization) 主辦，並得到了韓國產業通商資源部的支持，預計將吸引超過 10,000 名與會人士、250 間公司、400 個參展商，並將舉辦 20 多個議題會議。

Novotech 為生物科技公司提供獨特且無與倫比的早期至晚期 CRO 服務，覆蓋美國和歐洲，並在亞太地區以高質量快速臨牀試驗而享有盛譽。

Novotech 曾獲得一系列重要的行業獎項，包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2022 年亞太區細胞與基因治療臨牀試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)以及亞太區合同研究組織公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)，並在過去 3 年簽訂了超過 45 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 是領先的亞太地區生物科技 CRO 公司，具有全球營運能力。Novotech 是一間擁有實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢服務和 FDA 監管專長的臨牀 CRO 公司，並有超過 5,000 個臨牀項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨牀試驗和生物等效性研究。Novotech 定位於在亞太地區、美國和歐洲進行臨牀試驗的生物科技客戶。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，辦公地點遍布美國、歐洲和亞太地區共 34 處。