LeddarTech e Ficosa Intensificam Colaboração para Assistente de Estacionamento Inteligente Inovador

QUEBEC, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®, uma empresa de software automotivo que fornece tecnologia patenteada de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível para ADAS e AD, tem o prazer de anunciar o sucesso da integração do avançado software LeddarVision™ da LeddarTech com o sistema de câmeras de visualização surround de ponta da Ficosa, juntamente com outros sensores tais como radares, IMU e GPS. A Ficosa é uma empresa líder global dedicada à pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de soluções avançadas de visão, segurança e eficiência para a indústria automotiva.

Este marco significativo marca um grande passo em frente na colaboração estratégica anunciada em dezembro de 2022 pela Ficosa em relação à integração do software LeddarVision nos sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAs) da Ficosa para estacionamento. O LeddarVision é uma pilha de software de fusão e percepção de sensores de alto desempenho que fornece modelos 3D extremamente precisos dos arredores do veículo, desenvolvidos usando entradas de dados brutos de sistemas de sensores. A integração deste software com a renomada tecnologia de visão da Ficosa libera todo o potencial deste software para viabilizar o assistente de estacionamento inteligente da Ficosa para ADAS e AD.

Em busca da sua visão compartilhada da consolidação do veículo autônomo, a LeddarTech e a Ficosa continuam a fortalecer sua colaboração estratégica para o desenvolvimento de um sistema pioneiro de Assistência ao Estacionamento Inteligente, permitindo uma percepção ainda mais detalhada e precisa do entorno. As equipes de arquitetura de sistemas de hardware e software irão equipar um veículo em Israel que será usado, em colaboração, para desenvolver e demonstrar a percepção de assistência de estacionamento inteligente e os recursos de direção. Depois disso, dois outros veículos na Europa serão adicionados à frota, exibindo a implementação completa de software e hardware para assistência de estacionamento inteligente.

“É com prazer que a LeddarTech se associa a esta colaboração e comemora o sucesso da integração do nosso software LeddarVision com a tecnologia de visão da Ficosa.” Disse Boulanger, CEO da LeddarTech. “Esse relacionamento é impulsionado pelo nosso compromisso de expandir os limites da tecnologia automotiva, por meio do fornecimento de soluções de ponta que aprimoram a segurança, eficiência e experiências do motorista. Nossa equipe está muito animada para dar continuidade ao trabalho com a Ficosa na próxima fase da colaboração”, concluiu Boulanger.

“A Ficosa se dedica à contribuição para a criação de uma mobilidade mais segura, confortável e eficiente do futuro para todos”, disse Josep Maria Forcadell, Diretor de Tecnologia da Ficosa. “Nesse sentido, este inovador e inteligente assistente de estacionamento automático que combina a fusão dos recursos de sensor e percepção de baixo nível da LeddarTech com o sistema de câmera de visão surround da Ficosa terá um impacto significativamente positivo, proporcionando uma percepção ainda mais detalhada e precisa do ambiente”, concluiu o Sr. Forcadell.

Sobre a Ficosa

A Ficosa é uma empresa líder global dedicada à pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de soluções avançadas de visão, segurança e eficiência para a indústria automotiva, dedicada à contribuição para a sociedade com o seu compromisso com a inovação tecnológica, valores humanos e eficiência energética. Fundada em 1949 e com sede em Barcelona, a Ficosa emprega atualmente mais de 8.500 pessoas, possui centros de produção e P&D e escritórios de vendas na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e África. O Sistema de Visão Traseira (retrovisor interno/lateral) é o principal ramo de atividade de renome mundial da Ficosa, reconhecido pelos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do mundo. www.ficosa.com

Sobre a LeddarTech

Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal, Toronto e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção que permitem a implantação de aplicações ADAS e de condução autônoma (AD). O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é disponível para OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 150 patentes concedidas ou solicitadas que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção de veículos é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: e é por isso que a LeddarTech deseja se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Para mais informação sobre a LeddarTech visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

