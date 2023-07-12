LeddarTech 和 Ficosa 加强创新智能停车助手合作

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魁北克市, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家为先进驾驶辅助系统 (ADAS) 及自动驾驶 (AD) 提供获得专利的颠覆性低级传感器融合和感知软件技术的汽车软件公司。该公司欣然宣布 LeddarTech 的先进 LeddarVision™ 软件与 Ficosa 的尖端环视摄像头系统以及雷达、IMU 和 GPS 等其他传感器成功集成。Ficosa 是一家全球领先的公司，致力于为汽车行业研究、开发、生产和销售提供先进的视觉、安全和效率解决方案。



这一重要里程碑标志着 Ficosa 于 2022 年 12 月宣布的战略合作向前迈出了重要一步，该战略合作涉及将 LeddarVision 软件集成到 Ficosa 用于停车的先进驾驶辅助系统 (ADAS) 中。LeddarVision 是一款高性能传感器融合和感知软件栈，可提供极其精确的车辆周围环境三维模型，该模型利用传感器系统输入的原始数据开发。将该软件与 Ficosa 知名的视觉技术相结合，可充分释放该软件的潜力，从而支持 Ficosa 的 ADAS 和 AD 智能停车助手。

为了实现双方对自动驾驶汽车的共同愿景，LeddarTech 和 Ficosa 继续加强战略合作，共同开发开创性的智能停车辅助系统，以实现对周围环境更细致、更精确的感知。硬件和软件系统架构团队将开始在以色列装备一辆汽车，用于合作开发和演示智能停车辅助感知和驾驶功能。随后，欧洲的另外两辆汽车将加入车队，展示智能停车辅助系统的全部软件和硬件实施。

LeddarTech 的首席执行官 Charles Boulanger 表示，“LeddarTech 非常高兴能参与本次合作，并庆祝我们的 LeddarVision 软件和 Ficosa 视觉技术的成功整合”。Boulanger 先生称，“我们致力于通过提供可增强安全性、效率和驾驶体验的尖端解决方案来突破汽车技术的进一步发展，从而促成了此次合作。我们的团队非常高兴能够继续与 Ficosa 开展下一阶段的合作”。

Ficosa 首席技术官 Josep Maria Forcadell 表示，“在 Ficosa，我们致力于为每个人构建更安全、更舒适、更高效的未来出行做出贡献”。Forcadell 先生表示，“从这个意义而言，这款创新的智能自动停车助手融合了 LeddarTech 的低级传感器融合和感知能力以及 Ficosa 的环视摄像系统，这将产生显著的积极影响，提供更加详细准确的环境感知”。

关于 Ficosa

Ficosa 是一家全球领先的公司，致力于为汽车行业研究、开发、生产和销售提供先进的视觉、安全和效率解决方案，并通过致力于技术创新、人文价值和能源效率为社会做出贡献。Ficosa 成立于 1949 年，总部位于巴塞罗那，目前拥有员工 8,500 多名，在欧洲、南北美洲、亚洲和非洲设有生产和研发中心以及销售办事处。后视系统（车内/侧后视镜）是 Ficosa 享誉全球的主要业务，得到了全球领先的原始设备制造商 (OEM) 的认可。www.ficosa.com

社交媒体：Twitter @FICOSA_Int；LinkedIn Ficosa

更多信息：Ficosa 通讯部门

Mònica Acero：macero@llorenteycuenca.com +34 615 07 59 81

Pau Guerrero：pguerrero@llorenteycuenca.com

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可以利用这种高性能、可扩展、具成本效益的技术来高效地部署汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新在增强 ADAS 和 AD 功能方面已获得或申请了 150 多项专利。更好地感知车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 和 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

联系方式：

LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁 Daniel Aitken，电话：+ 1-418-653-9000 转分机 232 daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。