EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.06.2023 seisuga 20,3464 eurot ja EPRA NRV 21,0135 eurot. Nii IFRS järgi arvutatud vara puhasväärtus kui ka EPRA NRV langesid juunis 2,1% fondi kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse languse tõttu. Varade poolaasta hindamised viidi tavapäraselt läbi sõltumatu hindaja Colliers International poolt.

Fondi kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus langes ümberhindluste tulemusel 1,7% (6,18 miljoni euro võrra), s.h langes büroosektori varade väärtus 2,8%, logistikasektori varade väärtus 2,3% ja kaubandussektori varade väärtus 0,4%. Portfelli allahindlus on suuresti seotud rahavoogude diskonteerimiseks kasutatava kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) tõusuga seoses EURIBORi kasvuga viimase poole aasta jooksul. WACC on võrreldes 2022. aasta detsembri hindamistega kasvanud keskmiselt 0,4 protsendipunkti.

EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud üüritulu oli juunis kokku 2 547 tuhat eurot, s.o 7 tuhat eurot vähem kui mais. Üüritulu vähenes peamiselt seoses ühe üürilepingu lõppemisega Pärnu mnt 102 büroohoones, kus peale üürniku lahkumist jäi vakantseks 1000m2 üüripinda. Fondi konsolideeritud EBITDA oli juunis 2 191 tuhat eurot ja jäi seega kuu varasemaga saale tasemele.

Intressikulud kasvasid juunis 667 tuhande euroni (29 tuhande euro võrra). Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli juuni lõpus 5,44% (mais 5,13%). Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenu- ja intressimaksed.

2023. aasta I poolaasta jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 15,15 miljonit eurot (2022: 6,6 miljonit eurot) ning EBITDA-d 13,02 miljonit eurot (2022: 5,83 miljonit eurot). Selle aasta konsolideeritud üüritulu sisaldab EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 8,15 miljonit eurot, mis võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS’i eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud 5,5%. Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal (Like-for-like), on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7%.

Selle aasta kuue kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 43,88 senti (eelmisel aastal 48,13 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on peamiselt EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 8,8%.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 30.06.2023 seisuga 12 616 tuhat eurot ning raha jääk vähenes juunis 2 056 tuhande euro võrra, s.h paigutasid kontserni ettevõtted kuni 6-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse kokku 2 480 tuhat eurot intressimääraga 2,75% aastas.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee





