aiMotive将在中国汽车测试及质量监控博览会上展示自动驾驶解决方案

中国，上海, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive是自动驾驶技术的全球领导者。该公司很高兴宣布将参加于2023年8月9日至11日在上海世博展览馆举办的汽车测试及质量监控博览会。aiMotive的合作伙伴HongKe将与其一道参展。



随着汽车行业快速发展，aiMotive始终处于行业前沿，为众多汽车制造商提供先进的解决方案，以应对其面临的复杂挑战。汽车测试及质量监控博览会将为aiMotive提供平台，aiMotive将借此机会展示最先进的自动驾驶解决方案和高级工具。

aiMotive的核心技术在于3D感知——逼真的模拟器工具链aiSim™。设计这个先进的测试环境不仅是为了验证和确认自动驾驶系统的性能，也是为了成为CICD基础设施的核心支柱，帮助各家汽车公司对其ADAS/AD系统在各种高里程和不利驾驶环境下的能力进行严苛测试和分析。

“我们非常高兴能参加汽车测试及质量监控博览会，展示我们的自动驾驶解决方案。”aiMotive的aiSim产品经理Daniel Tosoki先生表示。“在aiMotive，我们的先进工具用于开发高级ADAS和AD软件栈，为主要原始设备制造商的下一代自动驾驶解决方案提供动力。我们邀请所有行业专业人士亲自体验aiMotive解决方案的变革力量。”

您可前往1号馆3002号展位HongKe展台，与aiMotive专家团队共同探讨aiMotive技术如何推动自动驾驶的未来发展。

如想了解aiMotive的更多信息，请访问www.aimotive.com

媒体联系人：

Bence Boda

市场营销与传播经理

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