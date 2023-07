Rovio Entertainment Oyj: Puolivuotiskatsauksen 2023 julkaisuajankohta

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2023 puolivuotiskatsauksen 11.8.2023 klo 9.00.





Sega Europe Limitedin 17.4.2023 julkistaman ostotarjouksen ja siihen liittyvän käynnissä olevan tarjousajan vuoksi, Rovio ei järjestä erillistä audiocastia tai puhelinkokousta vuoden 2023 puolivuotiskatsauksen tuloksiin liittyen.

Osavuosikatsaus on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/osavuosikatsaukset/year/2023

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Hiljainen jakso alkaa 12.7.2023.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

+358 40 730 3442 (Sijoittajasuhdepuhelin)

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)