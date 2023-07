Enefit Greeni tootmisandmed – juuni ja II kvartal 2023

English Estonian

Enefit Green tootis juunis 2023 69,7 GWh elektrienergiat ehk 10,9% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 157,5% kasv päikeseenergia toodangu mahus 12,3 GWh tasemele, millesse andsid märkimisväärse 7,3 GWh panuse uued Purtse ja Zambrowi päikesepargid. Juuni tuuleenergia toodang kahanes mõnevõrra 41,9 GWh tasemele, peamiselt tänu madalamale tuulekiirusele Eesti tuuleparkides (4,8 m/s võrrelduna 5,0 m/s eelmisel aastal; Leedu tuuleparkides oli tuulekiirus mullusega võrreldes samal 5,0 m/s tasemel). Uued tuulepargid – Šilale II ja Purtse – andsid juunis 7,8 GWh suuruse panuse kogutoodangusse.



Koostootmise valdkonna elektritoodang kasvas juunis 2,9% võrra 15,5 GWh tasemele.

Teise kvartali kokkuvõttes vähenes elektritoodang 2,2% võrra 264,6 GWh tasemele. Tulemust mõjutas negatiivselt enim tuuleenergia toodang (-9,2% võrreldes eelmise aastaga) ning seda aitas tasakaalustada päikeseenergia toodangu tugev 126% kasv. Sarnaselt eelmise kvartaliga andsid elektritoodangusse tugeva 55,8 GWh kogupanuse uued ehituses olevad tuule- ja päikesepargid (vastavalt +39,9 ja +15,9 GWh).

Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku sõnul on uued ehituses olevad tuule- ja päikesepargid järk-järgult tööd alustanud ja sellel on mõju tootmistulemustele. „Enefit Greenil on ehituses kuus tuule- ja viis päikeseparki, millest esimesed on juba hakanud rohelist elektrit tootma. Iga uus tuule- ja päikesepark toob turule soodsa hinnaga elektrit, aitab tagada energiajulgeolekut ning viib meid lähemale koduturgude taastuvenergia alastele eesmärkidele,“ kommenteeris Kaasik.

Soojusenergia toodang oli juunis mullusega võrreldes sarnasel 49 GWh tasemel, kuid kahanes teise kvartali kokkuvõttes aastaga 7,1% võrra 141,2 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas juunis aastataguse perioodiga võrreldes 4,6% võrra 15,1 tuhande tonnini ning teise kvartali kokkuvõttes 4,8% võrra 37,3 tuhande tonnini.





Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Juuni 2023 Juuni 2022 Muutus, % Eesti 43,6 41,3 5,6% Leedu 19,0 15,5 22,7% Läti 3,0 3,3 -9,6% Poola 4,1 2,8 47,4% Kokku 69,7 62,8 10,9% Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 41,9 43,0 -2,5% sh. uued tuulepargid 7.8 Koostootmine 15,5 15,0 2,9% Päike 12,3 4,8 157,5% sh. uued päikesepargid 7.3 Muud 0,1 0,1 -26,9% Kokku 69,7 62,8 10,9% Soojusenergia, GWh 49,0 48,6 1,0% Pelletid, tuh t 15,1 14,4 4,6% Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWh II kv 2023 II kv 2022 Muutus, % Eesti 150,1 168,3 -10,8% Leedu 95,7 85,0 12,5% Läti 7,9 9,6 -18,4% Poola 10,9 7,5 45,4% Kokku 264,6 270,5 -2,2% Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 191,1 210,4 -9,2% sh. uued tuulepargid 39,9 Koostootmine 43,6 46,7 -6,5% Päike 29,5 13,0 126,3% sh. uued päikesepargid 15.9 Muud 0,4 0,4 -1,6% Kokku 264,6 270,5 -2,2% Soojusenergia, GWh 141,2 152,0 -7,1% Pelletid, tuh t 37,3 35,6 4,8%





Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.