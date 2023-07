Slynd® (drospirénone) est maintenant couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec

English French

BLAINVILLE, Québec, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duchesnay Inc., une entreprise pharmaceutique spécialisée en santé des femmes et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, dont le siège social est à Blainville, au Québec, est heureuse d’annoncer que Slynd® (drospirénone 4 mg), indiqué par Santé Canada pour prévenir les grossesses chez les filles et les femmes âgées de 12 ans et plus pouvant devenir enceintes, est maintenant couvert sur la Liste régulière des médicaments sur ordonnance remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec.



Slynd®, approuvé le 17 mai 2022 par Santé Canada, contient seulement un ingrédient actif, soit la drospirénone 4 mg, une forme synthétique de progestérone ayant un profil pharmacologique similaire à celui de l'hormone naturelle progestérone.

« L’obtention d’une couverture publique de remboursement est une étape importante pour l’ensemble de l’écosystème de la santé au Québec, car elle offre aux femmes en âge de procréer une nouvelle option contraceptive de marque exempte d’œstrogène », a déclaré Dany Hallé, vice-président, Affaires commerciales au Groupe pharmaceutique Duchesnay. « La couverture de remboursement de Slynd® par la Régie de l’assurance maladie du Québec jouera un rôle important pour faciliter et élargir l’accès à la plus récente option de contraception approuvée au Canada. »

Slynd® (drospirénone 4 mg), un comprimé à base de progestine, offre une plage de sécurité de 24 heures en cas d'oubli, suite à laquelle aucune autre contraception n'est nécessaire pour prévenir une grossesse si le comprimé oublié est pris à l'intérieur de cette plage de sécurité de 24 heures. Slynd® offre une posologie 24/4 (24 comprimés actifs suivis de quatre comprimés inactifs à prendre une fois par jour pendant 28 jours consécutifs).1

« Slynd® est un contraceptif oral qui supprime l'ovulation, un contraceptif sans œstrogène contenant de la drospirénone, qui est un progestatif de quatrième génération », a déclaré la Dre Rachel Bruneau, médecin de famille spécialisée en santé des femmes pratiquant à MAclinique Lebourgneuf à Québec. « Il sera extrêmement utile dans notre arsenal contraceptif notamment en raison de sa fenêtre de dose oubliée étendue de 24 heures. De plus, la grande majorité de femmes peuvent prendre cette nouvelle option. En fait, seulement moins de 2% des femmes ne peuvent pas le prendre en raison de contre-indications en comparaison avec jusqu'à 30 % des patients actuellement qui ne peuvent pas prendre les options de référence que représentent les contraceptifs oraux combinés (COC) contenant des œstrogènes. »

Slynd® est contre-indiqué chez les femmes qui sont allergiques à la drospirénone ou à tout autre ingrédient contenu dans le médicament ou le contenant; sont atteintes ou ont été atteintes d’une maladie rénale ou d’insuffisance rénale; présentent ou ont présenté une diminution de la fonction des glandes surrénales; sont atteintes ou ont été atteintes d’un cancer du col de l’utérus ou tout cancer sensible aux progestatifs; sont atteintes ou ont été atteintes de problèmes de foie, y compris une tumeur/un cancer du foie; présentent ou ont présenté des saignements vaginaux inexpliqués.1

Veuillez consulter la monographie de produit au https://files.duchesnay.com/duchesnay/slynd/slynd-monographie.pdf pour y trouver les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit auprès de notre Service d’information médicale. Veuillez communiquer avec nous au numéro 1-888-666-0611 ou à l’adresse medicalinfo@duchesnay.com.

À PROPOS DE DUCHESNAY

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d’un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu’à tout récemment, son principal centre d’intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd’hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d’avoir accès à des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits à l’échelle internationale. Pour en savoir plus sur Duchesnay, visitez https://duchesnay.com/fr/.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers ses projets de recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, le Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le Groupe tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr

