Le programme de subventions She's Next de Visa favorise les opportunités pour les femmes entrepreneures

TORONTO, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa Canada a annoncé aujourd'hui 10 bénéficiaires de son programme de subventions She's Next. En reflétant une large gamme de produits et de services de consommation, les bénéficiaires innovent, créent de nouveaux emplois et génèrent de la croissance économique. Par le biais de cette initiative, les bénéficiaires reçoivent chacune une aide financière de 10 000 CAD et accèdent à un programme de mentorat accéléré via l'Université de York.



« Ces entreprises détenues par des femmes reflètent la résilience et la capacité à innover dans un environnement économique difficile qui caractérise l'entrepreneuriat dans tout le Canada », a déclaré Heather Nobes, directrice du marketing chez Visa Canada. « Une partie essentielle de notre mission consiste à donner la possibilité aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le programme de subventions She's Next de Visa démontre résolument son objectif d'encourager les femmes et de leur donner les moyens de poursuivre une passion et de changer les choses au sein de leur communauté. »

Selon le dernier rapport Small Business Pulse de Visa Canada, le financement est particulièrement important pour les femmes possédant des entreprises, avec 40 % des PME détenues par des femmes qui déclarent avoir recherché ou prévu de rechercher de nouveaux financements en 2023, et 42 % qui sont préoccupées par le manque d'options de financement disponibles1.

Grâce à son programme de subventions She's Next de Visa, à ce jour, Visa a octroyé 50 aides financières à de petites entreprises détenues par des femmes, pour un total de 500 000 CAD, ainsi que d'innombrables heures de coaching à des femmes fondatrices dans tout le Canada. Les bénéficiaires d'aujourd'hui sont :

Barumba Play , à Thornhill dans l'Ontario : Barumba Play apporte son soutien au divertissement imaginatif avec son canapé de jeu grandeur nature et emblématique constitué de 11 éléments. L'objectif existentiel de Barumba Play est d'améliorer l'industrie du jouet tout en facilitant la vie des familles par le développement de jouets évolutifs d'excellente qualité, conçus en ayant les enfants et les parents à l'esprit.

Goldminds Class , à Mississauga dans l'Ontario : Goldminds Class fournit des cours attrayants soutenus par la recherche, conçus pour apprendre aux enfants à comprendre, accepter et maîtriser leurs émotions, tout en procurant des stratégies d'apaisement pour les gérer maintenant, afin qu'ils soient fin prêts à réussir plus tard.

Little Yogis Academy , à Toronto dans l'Ontario : Little Yogis est un programme mobile de yoga et de pleine conscience pour les enfants âgés de 2 ans et demi à 13 ans au Canada, dont l'objectif est d'améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle à travers son cursus. Il s'associe à des écoles, des garderies, des organisations à but non lucratif et à but lucratif afin d'améliorer la santé et le bien-être de nos communautés.

Luna Nectar , à Vancouver en Colombie-Britannique : Nectar est une gamme de produits capillaires et de densité capillaire sans eau et durables, qui brisent le tabou de la perte de cheveux des femmes. Luna Nector utilise des actifs naturels qui constituent la majeure partie de chaque formule. Pas de charges inutiles ou de faux parfums. Chaque goutte est aussi bonne que du nectar pour vos cheveux et votre peau.

Mindful Monk , à Langley en Colombie-Britannique : Mindful Monk, une entreprise spécialisée dans le chocolat et axée sur le diabète, a été créée en 2020 afin d'aider les personnes à faire de meilleurs choix en termes de nutrition et à mener une vie en meilleure santé, plus heureuse et plus longue.

Sootsoap Supply Co. Ltd ., à Cobourg dans l'Ontario : développée à l'origine pour la décontamination des pompiers, SOOTSOAP est une gamme de produits de soins personnels entièrement naturels et de qualité industrielle, formulés avec la puissance du charbon blanc pour détoxifier la peau et les cheveux et combattre les odeurs sur place, à la maison et en déplacement.

Tacit , à Toronto dans l'Ontario : Tacit est une galerie d'art en ligne et un cabinet-conseil qui se consacre à accroître les créations féminines d'une manière accessible au collectionneur d'art émergent. Son objectif est de traiter la disparité entre les femmes et les hommes, car l'art féminin ne représente que 2 % de l'art vendu.

The Dough Parlour , à Oakville dans l'Ontario : Dough Parlour fabrique de la pâte à modeler sucrée au parfum fruité, fabriquée avec des matériaux de qualité alimentaire 100 % non toxiques et naturels. C'est l'alternative écologique haut de gamme pour stocker de la pâte à modeler achetée, qui s'adresse aux parents et aux familles soucieux de l'environnement et de la santé.

VG Gourmet Vegetarian Foods Inc . à Saint-Laurent au Québec : VG Gourmet a pour mission de fabriquer des produits alimentaires qui soient meilleurs, plus sains et plus gastronomiques. Ses produits ne contiennent que des ingrédients dont vous pouvez prononcer le nom, car vous méritez de savoir ce que vous consommez. Ils ne sont pas seulement à base de plantes, ce sont tout simplement des plantes.

Wolfe Co. Apparel and Goods , à Huntsville dans l'Ontario : fabriqués avec fierté au Canada, les vêtements décontractés Wolfe Co. sont ancrés dans un engagement sans compromis envers des produits nationaux de qualité. La société compte désormais des clients dans tout le pays et à l'étranger.

Le programme de subventions She's Next de Visa et les initiatives comme Visa Canada Small Business Hub , qui possède des ressources et des solutions pour aider les petites entreprises à gagner en efficacité, atténuer la fraude et accroître les ventes via l'expansion de l'e-commerce, des paiements numériques, du marketing et bien plus, font partie de l'engagement de Visa à soutenir les entreprises canadiennes.

Pour en savoir plus sur le programme et les bénéficiaires, rendez-vous sur : Visa.ca/grantprogram .

1 L'enquête Maru BizPulse a été menée par Maru/Matchbox au nom de Visa Inc. en juin et juillet 2023, et a porté sur plus de 676 propriétaires d'entreprises et 104 décideurs commerciaux au Canada