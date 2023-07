Nancy Zuccarelli se joint à Sodexo Canada à titre de VPP des ventes

English French

BURLINGTON, Ontario, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo Canada a le plaisir d’annoncer que Nancy Zuccarelli s’est jointe à l’équipe canadienne de leadership à titre de vice-présidente principale (VPP) des ventes.

Nancy est une spécialiste en constitution d’équipes qui a fait ses preuves dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies axées sur les résultats commerciaux et financiers. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs des services de restauration et de la gestion des installations, particulièrement dans les domaines de l’analyse financière, de la croissance des entreprises et de la mise en place d’une culture de l’excellence.

« La présence de Nancy au sein de notre équipe de direction est une grande victoire. Elle apporte une perspective nouvelle, des idées novatrices et une compréhension approfondie de notre industrie », a déclaré Johanne Bélanger, PDG de Sodexo Canada. « Le leadership de Nancy et sa passion pour des solutions gagnant-gagnant avec toutes les parties prenantes permettront à notre entreprise d’atteindre de nouveaux sommets ».

Responsable de la supervision de tous les aspects des activités de vente de Sodexo Canada, de la stratégie et de l’entretien des relations avec les clients, Nancy veille également à favoriser un milieu de travail stimulant et une culture cohérente de l’imputabilité.

« Notre secteur traverse une période charnière riche en opportunités », a déclaré Nancy. « C’est un honneur de rejoindre cette équipe dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise. Je suis impatient de soutenir l’équipe de vente pour continuer à fournir un service exceptionnel et renforcer davantage notre position de leader dans l’industrie. »

À propos de Sodexo Canada

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L’entreprise est fière d’avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d’un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés — Sodexo Canada

7000 employés

Récipiendaire du Canada’s Greenest Employer Awards 2022

Conformité RE100 (énergie renouvelable) en matière d’émissions de type 2 en 2021

Obtention de la cote Platine Global Ecovadis en 2020

1 million de consommateurs servis chaque jour

Pour en savoir plus sur nos valeurs, nos pratiques et nos partenariats en matière de développement durable, visitez sodexo.ca .

Contacts

Média

Stephanie Aubin

1-514-402-1839

Stephanie.Aubin@sodexo.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/035e28c6-33d4-427a-8de9-6fd3f2fcb7fe