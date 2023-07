Un nouveau sondage révèle que les événements météorologiques ont provoqué des pannes d’Internet pour près de la moitié des Canadien·ne·s qui ont subi une interruption de service majeure l’année dernière

English French

OTTAWA, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données d’un sondage commandé par CIRA suggèrent que les pannes d’Internet causées par des événements météorologiques ont affecté près de la moitié des Canadien·ne·s (44 %) qui ont connu une interruption de service majeure (27 %) en 2022. Des feux de forêt en Colombie-Britannique au dérécho en Ontario en passant par l’ouragan Fiona dans les Maritimes, l’ensemble des Canadien·ne·s ont ressenti les effets des conditions météorologiques extrêmes en 2022, et la connectivité Internet vitale n’a pas été épargnée par ces effets. En tout, 76 % des pannes subies dans les Maritimes ont été causées par des conditions météorologiques extrêmes. La majorité (64 %) des Canadien·ne·s qui ont connu des pannes majeures en ont eu d’une à quatre au cours de l’année. Les pannes des fournisseurs de services Internet (FSI) ont touché environ trois quarts (71 %) des Canadien·ne·s qui ont connu une panne.



« Alors que le pays est aux prises avec des incendies de forêt records, ces données nous montrent que les événements météorologiques extrêmes peuvent avoir de graves répercussions sur notre connectivité, en particulier lorsque les Canadien·ne·s ont le plus besoin d’accéder aux informations et aux services en ligne, a déclaré Byron Holland, président et chef de la direction de CIRA. Nous devons tous et toutes (gouvernement, secteur et utilisateur·rice·s) faire ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir un accès à l’Internet fiable et résilient. »

Bien que la majorité de la population canadienne (82 %) soit plutôt satisfaite ou très satisfaite de la vitesse de l’Internet à domicile, nous ne savons pas encore si le fait d’être en ligne contribue positivement à tous les aspects de la vie des gens. La moitié des Canadien·ne·s passent plus de cinq heures en ligne par jour, mais cette utilisation intensive suscite des avis mitigés. L’intérêt des Canadien·ne·s pour les médias sociaux a diminué au fil du temps, passant de 35 % en 2020 (au sommet du confinement) à 25 % en 2022, pour chuter à 18 % en 2023.

Environ trois Canadien·ne·s sur dix (31 %) disent avoir hésité à utiliser les médias sociaux ou à participer à une discussion en ligne par crainte du harcèlement en ligne. La première génération d’internautes canadien·ne·s, soit les Canadien·ne·s de 18 à 34 ans, est beaucoup plus susceptible (38 %) d’avoir été témoins de harcèlement en ligne que les Canadien·ne·s de 35 à 54 ans (26 %) et de 55 ans et plus (14 %). Les trois quarts des Canadien·ne·s sont préoccupé·e·s par les maliciels, environ un cinquième (19 %) ayant été victimes d’une cyberattaque réussie. Environ un tiers (34 %) de la population canadienne déclare utiliser des outils ou des services pour accroître la protection de sa vie privée et sa sécurité, mais environ deux tiers (67 %) se disent confiants dans leur capacité à détecter les fraudes ou les escroqueries en ligne.

Les sondages de cette année suggèrent que les habitudes en ligne des Canadien·ne·s, qui se sont intensifiées pendant les périodes de confinement et de télétravail, se stabilisent. Les gens sont plus susceptibles d’avoir pris une pause de l’Internet pendant au moins une journée au cours de la période du sondage (54 %) que l’année précédente (41 %). Netflix demeure le principal fournisseur de contenu en ligne par abonnement, mais les abonnements rapportés ont chuté de 10 % entre 2022 (61 %) et 2023 (51 %). Plus de Canadien·ne·s préfèrent faire leurs achats en personne en 2023 (72 %) qu’en 2022 (62 %), ce qui indique une tendance à l’augmentation des activités en personne à mesure que la pandémie semble de plus en plus lointaine.

Les constatations, entre autres choses, sont présentées dans le Dossier documentaire sur Internet au Canada 2023 de CIRA et s’inspirent du sondage de The Strategic Counsel. Les constatations seront publiées dans une série de blogues en quatre parties.

Principales constatations

Environ un quart (27 %) des Canadien·ne·s ont connu au moins une panne majeure de services Internet en 2022. Environ la moitié (44 %) de ces Canadien·ne·s ont subi des pannes dues à des événements météorologiques, et environ les trois quarts (71 %) ont subi une panne de FSI.

L’intérêt des Canadien·ne·s pour les médias sociaux a diminué au fil du temps, passant de 35 % en 2020 (au sommet du confinement) à 25 % en 2022, pour chuter à 18 % en 2023. Facebook demeure la plateforme la plus toxique et la plus addictive.

Les trois quarts des Canadien·ne·s sont préoccupé·e·s par les maliciels, environ un cinquième (19 %) ayant été victimes d’une cyberattaque réussie.

Tout bien considéré, 72 % des acheteur·euse·s préfèrent effectuer leurs achats dans un magasin physique en 2023, par rapport à 62 % en 2022.

Les gens sont plus susceptibles d’avoir interrompu leurs activités sur l’Internet pendant au moins une journée au cours des 12 derniers mois (54 %) qu’en 2022 (41 %). Les raisons les plus fréquemment citées pour se déconnecter sont la volonté d’éviter de perdre du temps (48 %) et le désir de se détendre (41 %).



À propos du Dossier documentaire sur Internet au Canada

Le Dossier documentaire sur Internet au Canada 2023 a été produit par CIRA au moyen d’un sondage en ligne mené par The Strategic Counsel. Un total de 2 000 utilisateur·rice·s canadien·ne·s d’Internet (18 ans et plus) ont été interrogé·e·s par le biais d’un panel en ligne en mars 2023. Chaque année, CIRA produit le Dossier documentaire sur Internet au Canada à travers une recherche qui vise à déterminer les tendances de l’utilisation d’Internet au Canada. Cette année, CIRA publiera une série de blogues en quatre parties sur les constatations les plus marquants de son enquête annuelle. L’ensemble des constatations émanant de la recherche et présentant les dernières tendances de l’Internet canadien et les habitudes des utilisateurs en ligne sont disponibles ici.

À propos de CIRA

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) est un organisme à but non lucratif composé de membres, qui est surtout connu pour gérer le domaine de premier niveau .CA du Canada. La mission de CIRA est de construire un Internet de confiance pour tous les Canadiens. L’organisation offre une variété de programmes, produits et services qui incluent le programme Net Good de CIRA, le DNS Firewall et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus avancées au monde. Enfin, CIRA est un fier champion de l’Internet qui s’efforce continuellement de trouver de nouvelles façons d’accroître la sécurité en ligne et de soutenir les normes de sécurité Internet dans le monde entier.

Personne-ressource pour les médias

Shehnila Sayeed

Spécialiste des communications

CIRA

613-805-3146

Shehnila.sayeed@cira.ca