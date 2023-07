Kontrolliertes Einfrieren bis -196 °C: Single Use Support kooperiert mit SCHOTT Pharma

German French

KUFSTEIN, Österreich, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kooperation ist auf den wachsenden Sektor der Arzneimittel für fortschrittliche Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs) spezialisiert und konzentriert sich auf Lösungen für die Verabreichung von Medikamenten und Gefrieranwendungen für Zell- und Gentherapien.

Mit Temperaturen von bis zu -196 °C (-320 °F) bei der Handhabung von Wirkstoffen ist das Ziel der Zusammenarbeit die Entwicklung zuverlässiger Lösungen zur Gewährleistung höchster Produktqualität. Indem sie ihre Kräfte bündeln und ihr kombiniertes Wissen und ihren jeweiligen Hintergrund pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen, werden ihre Kunden von Ergebnissen profitieren, die sich auf eine verbesserte Produktintegrität und zuverlässigere Kühlkettenprozesse konzentrieren und es ihnen ermöglichen, die Gesundheit der Patienten zu verbessern.

Alexandre Monzo Fuentes, Head of Sales EU bei Single Use Support, freut sich über die Zusammenarbeit: „Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Herstellung von Lösungen zum kontrollierten Einfrieren freuen wir uns darauf, gemeinsam mit SCHOTT Pharma Synergien bei der Entwicklung neuer Lösungen zu nutzen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von fortschrittlichen Therapien eingehen.“

Über Single Use Support

Die Single Use Support GmbH, ein weltweit tätiger Anbieter von Prozesslösungen, unterstützt Hersteller von Biopharmazeutika bei der Verbesserung des Flüssigkeits- und Kühlkettenmanagements von Arzneimitteln und fortschrittlichen Therapien. Das Pionierunternehmen mit Hauptsitz in Österreich ist auf die Entwicklung von Prozesslösungen für den 100 % sicheren Flüssigkeitstransfer in der pharmazeutischen Produktion spezialisiert. Seine innovativen Produktlösungen, wie der RoSS® Shell-Schutz für alle Einwegbeutel, ermöglichen den sicheren, sterilen und dauerhaft gefrorenen Versand von sehr wertvollen Arzneimitteln für fortschrittliche Therapien rund um den Globus. Mehr erfahren Sie unter: https://www.susupport.com/

Über SCHOTT Pharma AG & Co.KGaA

SCHOTT Pharma hilft Menschen auf der ganzen Welt, die benötigten Medikamente so sicher und bequem wie möglich zu schützen, zu erhalten und zu verwenden. Als Marktführer bei Primärverpackungen aus Glas und Polymeren sichern und fördert das Unternehmen die Integrität von injizierbaren Lösungen und mehr. Wir sind Pioniere mit unübertroffener Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mehr erfahren Sie unter: https://www.schott-pharma.com/

Pressekontakt

Michael Eder

m.eder@susupport.com

