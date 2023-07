Congélation contrôlée à -196 °C : Single Use Support et SCHOTT Pharma unissent leurs forces

German French

KUFSTEIN, Autriche, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spécialisée dans le secteur en croissance des médicaments de thérapie innovante (MTI), la coopération concentre ses efforts sur les solutions d'administration de médicaments et les utilisations de la congélation dans le cadre de thérapies cellulaires et géniques.

Avec des températures de manipulation de substances atteignant -196 °C (-320 °F), l'objectif de la collaboration est de créer des solutions fiables pour garantir la plus haute qualité de produits. Puisque ces entreprises unissent leurs forces et offrent l'association de leurs connaissances et de leurs bagages respectifs aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier, leurs clients bénéficieront de résultats focalisés sur l'amélioration de l'intégrité des produits et sur des processus de chaîne du froid plus fiables, leur permettant d'améliorer la santé des patients.

Alexandre Monzo Fuentes, Directeur des ventes UE chez Single Use Support, est satisfait de la coopération : « Avec nos nombreuses années d'expérience dans la production de solutions de congélation contrôlée, nous nous réjouissons de partager des synergies avec SCHOTT Pharma pour développer de nouvelles solutions qui traitent les besoins spécifiques des thérapies avancées. »

À propos de Single Use Support

Le fournisseur de solutions de processus opérant dans le monde entier Single Use Support GmbH aide les fabricants biopharmaceutiques dans la gestion de fluides avancés et de la chaîne du froid de substances médicamenteuses et de thérapies avancées. Basée en Autriche, cette entreprise pionnière est spécialisée dans le développement de solutions de processus pour un transfert de liquides 100 % sûr dans la production pharmaceutique. Les solutions innovantes qu'offrent ses produits, comme la coque de protection RoSS® pour tous les sacs à usage unique, permettent l'envoi sûr, stérile et congelé en permanence de médicaments de thérapie avancée de très grande valeur dans le monde entier. Plus d'informations sur : https://www.susupport.com/

À propos de SCHOTT Pharma AG & Co.KGaA

SCHOTT Pharma aide des personnes du monde entier à protéger, obtenir et utiliser le médicament dont elles ont besoin de façon aussi sûre et pratique que possible. En tant que leader du marché de l'emballage primaire en verre et en polymère, l'entreprise sauvegarde et fait avancer l'intégrité de solutions injectables et plus encore. Nous sommes des pionniers à la qualité, à la sécurité et à la fiabilité inégalées. Plus d'informations sur : https://www.schott-pharma.com/

