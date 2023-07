PAULIC MEUNERIE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

10,7 M€ en hausse de 39%

Croissance des ventes portée par la forte hausse des volumes vendus et les revalorisations tarifaires

PAULIC MEUNERIE (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2023.

PAULIC MEUNERIE présente un chiffre d’affaires en hausse de plus de 39% par rapport au 1er semestre 2022 à plus de 10,7 M€ matérialisant le changement de dimension réussi du Groupe. Cette évolution traduit :

D’une part, les efforts du Groupe pour augmenter ses capacités de production en favorisant une meilleure flexibilité de l’outil afin de mieux répondre au cahier des charges de ses clients grands comptes,

D’autre part, les efforts commerciaux permettant de mieux valoriser ses produits auprès de ses clients, dans un contexte marqué par une hausse et une volatilité sans précédent des matières premières, des emballages, de l’énergie qui ont affecté toute la filière.

Cette première étape réussie confirme la pertinence des choix stratégiques opérés par le Groupe en direction de la naturalité, de la qualité et de la transparence dans un contexte de hausse de la demande et son positionnement désormais incontournable au sein du marché de la meunerie en Bretagne.

Forte progression des ventes de farines de froment

Sur le segment des farines de froment (boulangeries artisanales, industrielles, biscuiteries et ateliers des grandes surfaces) les ventes ont progressé de 8% en valeur et de 27% en volumes représentant désormais 68% du chiffre d’affaires. Cette forte progression des volumes s’explique par l’appréciation du mix-clients au profit des clients grands comptes qui bénéficient de tarifs plus avantageux que les commerçants de détails. Cette appréciation du mix permet à PAULIC MEUNERIE d’améliorer la saturation de son outil industriel capacitaire, de diluer ses coûts de production et de bénéficier d’une meilleure visibilité.

Sur les farines de sarrasin, au travers notamment de sa marque haut de gamme, Harpe Noire, PAULIC MEUNERIE enregistre un chiffre d’affaires de 1,6 M€ contre 1,4 M€ au 30 juin 2022. Les volumes produits suivent une baisse légère de 6,5% pour représenter 3% des volumes totaux produits et 15% du chiffre d’affaires total. Sur ce segment de marché à forte valeur ajoutée PAULIC MEUNERIE est confiant dans sa capacité à faire progresser ses volumes de vente avec à la clé un nouveau levier d’appréciation des marges.

Une référence incontournable auprès de la clientèle grand-comptes

L’analyse du mix-distribution fait ressortir l’évolution suivante :

Le Groupe a enregistré une forte progression de son chiffre d’affaires sur le segment des grossistes et négociants avec des ventes en volumes multipliées par 2,8 par rapport au 1er semestre 2022. Le chiffre d’affaires atteint 2,6 M€ contre 1,2 M€ au 30 juin dernier. Sur cette clientèle exigeante, la capacité du Groupe à répondre rapidement à des demandes en proposant des volumes importants pour des mix diversifiés offrant sécurité et qualité est déterminante sur ce segment de marché.

Les ventes de PAULIC MEUNERIE ont également fortement progressé sur le segment de la distribution/GMS. Le chiffre d’affaires sur ce segment s’élève à 1,5 M€ contre 1,2 M€ au 30 juin dernier. Le Groupe est historiquement présent au travers de ses activités de panification, activité stable en volumes qui a bénéficié des revalorisations tarifaires. Au 30 juin 2023, la progression en valeur sur ce segment est de 28%.

Au-delà de ce positionnement en panification, le renforcement de PAULIC MEUNERIE au sein des rayons épicerie lui a permis d’enregistrer une croissance importante auprès des consommateurs en attente de solution offrant naturalité et accessibilité. Sur le semestre, la progression des ventes à période comparable est de 33% à près de 0,7 M€. La présence des produits PAULIC MEUNERIE sur ce rayon présente un potentiel de croissance très important pour l’avenir.

Sur le segment des boulangeries et biscuiteries industrielles, le Groupe réalise une très forte poussée avec une progression de 24% en valeur à 3,8 M€ malgré un recul temporaire des volumes sur le 1er trimestre. Le chiffre d’affaires réalisé sur ce segment représente 36% du chiffre d’affaires total du Groupe.

Sur le segment de la RHF (crêperies, restaurants traiteurs…), le chiffre d’affaires et les volumes sont globalement stables avant le déploiement du plan de reconquête aujourd’hui engagé. La contribution de ce segment à la rentabilité du Groupe en fait un axe fort du Groupe pour son développement. Dans cette perspective PAULIC MEUNERIE pourra s’appuyer sur l’excellente image de sa farine de sarrasin sous la marque Harpe noire auprès des restaurateurs.

Sur le segment de la boulangerie artisanale, le chiffre d’affaires progresse de 13% à période comparable avec une légère progression des volumes de 6%. La proposition de valeur Qualista® demeure un atout pour conquérir ce marché temporairement affecté par les tensions inflationnistes et les prix de l’énergie.

Oxygreen©, premières ventes après la mise en service réussie

Les travaux d’installation du réacteur d’ozonation finalisés, le Groupe a procédé à sa mise en service. La qualité des lots est au rendez-vous et devrait permettre au Groupe d’accélérer sa stratégie de conquête sur les farines alimentaires de haute qualité et prendre place sur le marché de l’entomoculture. Sur ce marché, le Groupe a augmenté ses ventes auprès de son client historique. La matérialisation d’engagements de la part d’autres acteurs installés de l’entomoculture se fait toutefois toujours attendre malgré des marques d’intérêt encourageantes. Dans ce contexte, PAULIC MEUNERIE a engagé la recherche de nouveaux débouchés permettant d’étendre l’utilisation du son ozoné à forte valeur ajoutée.

Perspectives : confiance pour 2023

Le début d’année réussi confirme la dynamique engagée précédemment par l’équipe PAULIC MEUNERIE dans un contexte qui s’améliore. Au-delà de l’excellente orientation de l’activité, plusieurs chantiers de réduction des coûts ont été mis en œuvre et produisent leur fruit depuis le début de l’exercice en cours. Au regard de ces éléments très positifs, une nette amélioration de la rentabilité et des équilibres financiers est attendue dès le premier semestre.

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2022, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 18,7 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

