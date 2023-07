GALIMMO-Accord en vue de l'acquisition de la société Galimmo SCA par Carmila

Entité française

Accord en vue de l’acquisition de

la société Galimmo SCA par Carmila

Accord concomitant au projet d’acquisition des enseignes Cora et Match en France par le groupe Carrefour auprès du groupe Louis Delhaize

Données financières semestrielles 2023 de Galimmo SCA estimées

Paris, le 12 juillet 2023 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, prend acte de l’accord annoncé ce jour en vue de l’acquisition par Carmila auprès du groupe Louis Delhaize et de Galimmo Real Estate de leurs participations dans Galimmo SCA, représentant environ 93% du capital de la société, et de la société Galimmo Services France.

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans le cadre de l’accord, également annoncé ce jour, en vue de la reprise auprès du groupe Louis Delhaize par le groupe Carrefour de Cora et Match en France. Cet accord doit encore recueillir l’avis des représentants du personnel des entités transférées et être validé par les autorités de la concurrence.

La prise de contrôle de Galimmo SCA et Galimmo Services France par Carmila devrait être effective dans le courant de l’année 2024, concomitamment à la prise de contrôle de Cora et Match en France par le groupe Carrefour.

Par ailleurs, selon les estimations non auditées établies par Galimmo Services France, gérant de Galimmo SCA, les principales données financières semestrielles 2023 (non revues par le conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes) de Galimmo SCA devraient être les suivantes :

…/…

DONNÉES FINANCIÈRES GALIMMO SCA ESTIMÉES AU 30 JUIN 2023

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Variation Variation à périmètre comparable1 Revenus locatifs bruts 22,9 22,2 +2,8 % +0,8 % Résultat EPRA2 9,2 11,5 -2,0 % En millions d’euros 30/06/2023 31/12/2022 Variation EPRA NDV3 486,8 497,9 -2.,2 %

Agenda financier de Galimmo SCA

Les résultats semestriels 2023 définitifs seront publiés le 27 juillet 2023 avant bourse.

A propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 687,6 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2022.

Pour plus d’information sur la société

Contact Investisseurs







Thomas Hainez

Directeur financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com Contacts Presse







Isabelle Laurent

Tél : +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Dylan Jullian

Tél. : +33 (0) 6 18 89 56 73

dylan.jullian@omnicomprgroup.com

Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com







1 Retraité de l’effet des projets de restructuration et d'extension.

2 Résultat net retraité des variations de juste valeur (immeubles et instruments financiers) nettes de leur fiscalité différée (calcul détaillé disponible en section 2.3 du Rapport Financier Annuel).

3 EPRA NDV (Net Disposal Value), capitaux propres consolidés (calcul détaillé disponible en section 2.3 du Rapport Financier Annuel).





