GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse) le 12 juillet 2023 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT) société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.



Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

123 140 titres

616 333,35 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

962 200 titres à l’achat pour un montant de 3 686 246,47 €

977 751 titres à la vente pour un montant de 3 768 509,64 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

2 143 transactions à l’achat

1 854 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 911 titres

769 849,43 €

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie. Notre essai clinique de Phase III positif (ELATIVE®) évaluant elafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (CBP) est le fruit d’une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Grâce à son expertise dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés de développement et de pré-commercialisation, GENFIT dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié et en pleine expansion composé de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes. Le portefeuille de R&D couvre six aires thérapeutiques avec sept programmes, qui évaluent le potentiel de candidats-médicaments aux mécanismes d’action différenciés, et qui se trouvent à différents stades de développement (pré-clinique, Phase 1, Phase 2 et Phase 3). Ces maladies sont l’Acute on Chronic Liver Failure (ACLF), l’encéphalopathie hépatique (HE), le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD), acidémie organique (OA) et la CBP. Au-delà des thérapies, le portefeuille de GENFIT inclut également une franchise diagnostique focalisée sur la NASH et l’ACLF. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8% au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées à la sécurité d’emploi, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, au succès commercial potentiel d’elafibranor s’il était approuvé par les autorités règlementaires, à la fluctuation des devises, aux synergies potentielles liées à l’acquisition de Versantis et à notre capacité à intégrer ses actifs et à développer ses programmes, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 18 avril 2023 sous le numéro D.23-0304, disponible sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions (« SEC ») américaine, y compris le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 18 avril 2023. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



Annexe

S1 2023

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 143 962 200 3 686 246,47 1 854 977 751 3 768 509,64 02/01/2023 19 7 387 29 261,02 10 4 688 18 705,12 03/01/2023 12 4 448 17 418,06 8 3 390 13 346,26 04/01/2023 23 11 165 43 266,05 10 4 665 18 237,54 05/01/2023 23 7 744 29 456,94 9 3 798 14 500,92 06/01/2023 7 3 936 15 202,76 22 9 718 37 479,31 09/01/2023 17 8 751 33 823,58 11 6 281 24 424,80 10/01/2023 23 8 329 31 405,58 4 2 961 11 114,29 11/01/2023 19 5 803 21 860,02 8 4 303 16 315,08 12/01/2023 27 7 871 29 418,65 17 6 793 25 577,28 13/01/2023 9 4 144 15 383,27 5 2 157 8 056,11 16/01/2023 10 5 147 19 520,25 22 11 490 43 423,12 17/01/2023 12 4 494 16 983,50 18 6 053 23 006,18 18/01/2023 8 2 742 10 337,50 7 2 742 10 392,32 19/01/2023 14 1 844 6 952,60 7 2 925 11 071,13 20/01/2023 8 3 538 13 393,31 4 2 457 9 356,26 23/01/2023 8 3 806 14 398,29 11 3 710 14 121,89 24/01/2023 16 3 365 12 725,05 5 50 781 190 472,42 25/01/2023 9 1 001 3 783,75 4 1 419 5 352,45 26/01/2023 11 5 280 19 850,11 4 757 2 873,57 27/01/2023 2 37 140,19 10 6 987 26 603,49 30/01/2023 17 8 395 31 773,65 9 5 383 20 381,92 31/01/2023 1 1 3,82 23 4 758 18 328,29 01/02/2023 13 4 068 15 838,64 8 2 476 9 698,84 02/02/2023 16 2 968 11 616,43 18 6 642 26 146,90 03/02/2023 11 4 161 16 960,69 22 12 782 52 496,06 06/02/2023 14 6 820 28 527,79 11 8 516 35 926,79 07/02/2023 19 7 631 32 341,86 9 4 492 19 218,75 08/02/2023 15 4 179 17 999,54 24 6 948 29 939,28 09/02/2023 10 6 439 27 631,87 18 8 219 35 533,61 10/02/2023 29 12 054 51 997,34 15 7 779 33 640,29 13/02/2023 36 15 965 67 548,07 11 3 965 17 197,28 14/02/2023 10 5 025 20 641,95 6 2 342 9 681,43 15/02/2023 12 11 460 46 191,94 23 10 682 43 349,27 16/02/2023 13 5 012 20 401,10 9 3 346 13 684,97 17/02/2023 18 8 712 35 319,75 14 5 949 24 315,65 20/02/2023 11 4 932 19 724,60 3 938 3 808,26 21/02/2023 5 1 751 6 898,38 9 2 654 10 500,23 22/02/2023 28 7 253 28 260,37 10 6 175 24 127,89 23/02/2023 10 4 183 16 576,06 16 6 397 25 492,30 24/02/2023 8 2 841 11 254,00 7 4 920 19 686,54 27/02/2023 15 4 945 20 465,97 23 9 392 38 782,67 28/02/2023 8 4 758 19 594,73 1 1 4,14 01/03/2023 44 24 168 98 164,13 21 13 428 54 765,96 02/03/2023 7 4 348 17 573,09 14 11 072 44 881,90 03/03/2023 23 7 139 29 303,10 14 10 818 44 581,52 06/03/2023 21 9 878 40 251,27 2 1 475 6 121,24 07/03/2023 12 2 428 9 765,73 12 5 662 22 852,00 08/03/2023 2 1 128 4 534,58 16 5 995 24 413,02 09/03/2023 9 4 255 17 279,38 3 201 816,08 10/03/2023 10 4 521 18 071,57 13 4 521 18 166,78 13/03/2023 34 16 201 63 707,19 18 13 868 54 802,04 14/03/2023 6 1 564 6 231,40 7 2 823 11 326,53 15/03/2023 36 14 342 55 968,22 2 1 193 4 771,98 16/03/2023 10 4 527 17 271,68 14 9 330 35 837,09 17/03/2023 20 7 028 27 036,15 8 4 286 16 634,39 20/03/2023 16 11 488 43 332,62 9 4 150 15 752,61 21/03/2023 11 2 546 9 740,92 6 2 990 11 482,17 22/03/2023 9 2 977 11 136,06 9 2 552 9 633,49 23/03/2023 8 3 921 14 731,39 7 3 921 14 809,81 24/03/2023 24 10 272 38 101,11 8 4 255 15 745,80 27/03/2023 12 6 799 24 910,11 16 6 056 22 454,56 28/03/2023 6 1 484 5 376,13 7 2 436 8 871,91 29/03/2023 9 3 281 11 913,31 13 3 281 11 987,63 30/03/2023 13 4 087 14 889,43 13 5 524 20 248,00 31/03/2023 8 3 065 11 223,08 10 4 312 15 881,01 03/04/2023 15 7 643 28 312,88 15 7 498 27 951,49 04/04/2023 24 6 496 24 143,55 14 7 819 29 189,11 05/04/2023 20 6 460 23 595,86 3 262 970,74 06/04/2023 17 8 018 28 733,95 7 3 256 11 763,57 11/04/2023 28 10 268 36 144,18 14 9 962 35 486,34 12/04/2023 20 11 801 41 041,99 35 19 132 67 830,98 13/04/2023 9 6 657 23 347,56 46 9 927 35 256,24 14/04/2023 22 14 022 49 841,48 24 9 548 34 214,40 17/04/2023 32 16 508 57 069,81 18 8 605 29 735,70 18/04/2023 19 10 543 35 894,38 9 1 894 6 428,18 19/04/2023 10 5 181 17 412,10 17 9 124 30 996,51 20/04/2023 28 11 687 39 801,60 13 7 803 26 683,92 21/04/2023 32 20 929 68 961,26 26 11 502 37 717,01 24/04/2023 15 5 659 18 638,48 18 8 012 26 690,54 25/04/2023 24 9 389 30 924,74 34 23 323 78 454,14 26/04/2023 15 7 436 25 214,29 19 10 936 37 742,43 27/04/2023 4 2 159 7 275,64 11 4 796 16 284,58 28/04/2023 10 5 652 20 244,22 27 19 276 68 920,95 02/05/2023 13 6 404 24 406,41 29 18 089 69 631,43 03/05/2023 9 5 113 19 442,49 7 2 138 8 155,14 04/05/2023 17 10 733 39 931,16 7 5 772 21 846,85 05/05/2023 4 891 3 429,24 38 20 315 76 752,71 08/05/2023 13 7 077 27 560,88 37 18 222 72 501,51 09/05/2023 53 20 348 77 834,36 12 10 650 40 502,59 10/05/2023 15 8 828 33 994,95 11 7 584 29 588,52 11/05/2023 8 4 823 18 443,92 12 4 291 16 553,86 12/05/2023 32 16 241 60 470,28 22 6 861 25 786,59 15/05/2023 18 6 482 24 186,68 16 9 591 36 126,52 16/05/2023 23 7 522 28 558,70 12 7 835 29 961,04 17/05/2023 23 7 000 26 535,74 20 8 608 33 080,54 18/05/2023 13 6 298 24 401,35 9 3 478 13 589,03 19/05/2023 15 6 440 25 020,56 16 6 438 25 078,78 22/05/2023 17 5 311 20 611,51 3 511 2 003,09 23/05/2023 9 3 385 13 053,41 2 401 1 551,87 24/05/2023 11 4 812 18 494,49 4 2 123 8 254,86 25/05/2023 15 4 246 16 377,33 9 4 245 16 438,80 26/05/2023 13 3 945 15 236,81 15 10 505 40 776,31 29/05/2023 8 4 331 17 172,46 23 10 192 40 580,98 30/05/2023 13 12 258 48 094,75 3 506 1 983,72 31/05/2023 27 15 820 60 468,79 6 3 429 13 222,94 01/06/2023 10 5 465 20 627,48 12 6 720 25 735,79 02/06/2023 9 3 288 12 674,85 32 13 751 52 932,55 05/06/2023 11 9 454 37 127,65 34 18 682 73 496,67 06/06/2023 25 11 713 45 975,05 36 17 748 69 919,84 07/06/2023 70 30 373 118 950,69 28 7 651 29 759,71 08/06/2023 49 17 423 67 226,47 16 6 059 23 614,41 09/06/2023 3 1 607 6 106,60 4 7 556 28 990,03 12/06/2023 5 2 895 11 299,76 19 17 181 67 437,83 13/06/2023 16 7 810 30 804,12 35 19 812 79 940,83 14/06/2023 24 10 073 40 490,54 25 9 134 37 006,86 15/06/2023 16 5 692 23 732,91 23 17 052 71 431,85 16/06/2023 11 3 950 16 431,01 13 4 667 19 534,15 19/06/2023 3 2 326 9 703,75 10 4 593 19 246,14 20/06/2023 7 3 290 13 720,65 6 1 157 4 824,72 21/06/2023 10 3 232 13 531,61 8 5 123 21 565,32 22/06/2023 43 30 496 122 394,17 1 1 4,17 23/06/2023 30 19 207 71 368,99 29 18 678 69 876,64 26/06/2023 37 16 011 58 862,36 6 1 321 5 019,80 27/06/2023 21 14 284 50 753,91 18 8 109 29 255,97 28/06/2023 5 1 866 6 745,52 42 33 360 123 913,38 29/06/2023 8 7 872 29 644,93 17 11 091 42 551,62 30/06/2023 71 33 225 135 088,53 50 26 866 122 958,43

