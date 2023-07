IBS Intelligence reconnaît Temenos comme le logiciel bancaire le plus vendu dans huit catégories : un record pour un fournisseur de technologie

German French Spanish

GENÈVE, Suisse, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a été reconnue comme le leader du marché mondial par IBS Intelligence dans l'IBSi Sales League Table (SLT) 2023 pour les solutions d'opérations bancaires de base, les canaux et les opérations bancaires numériques, les paiements, la gestion de la trésorerie et des risques, ainsi que les opérations bancaires islamiques pour la gestion de base et des risques.



Dans le cadre des prix des ventes régionales, Temenos s'est également classée au premier rang sur chacun des marchés suivants : Europe, Moyen-Orient et Afrique. Temenos a maintenu sa deuxième place en Amérique du Nord et du Sud en remportant des contrats importants, notamment avec l'une des 30 premières banques américaines. Ces résultats mettent en évidence l'étendue de son leadership en tant que plateforme bancaire de choix à travers les régions et segments de produits. Temenos est le seul fournisseur à avoir été classé premier dans la catégorie des opérations bancaires de base au cours des 18 dernières années consécutives.

Le Sales League Table (SLT) annuel d'IBS Intelligence a évalué les achats de systèmes effectués par plus de 500 banques et institutions financières pour 170 produits provenant de 57 fournisseurs en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région APAC. Il s'agit d'un exercice annuel d'évaluation, qui dure depuis 30 ans, basé sur le nombre de nouveaux contrats clients signés au cours d'une année civile. Le SLT est reconnu comme le baromètre des performances de ventes des fournisseurs de technologies financières à travers le secteur bancaire.

Dans l'analyse de l'IBSi 2023, Temenos a conservé sa position de leader sur le marché dans huit catégories, en se classant :

Numéro 1 en ce qui concerne les opérations bancaires universelles (de base) à travers les segments du détail, du patrimoine, des PME et des grandes entreprises

Numéro 1 en ce qui concerne les canaux et les opérations bancaires numériques

Numéro 1 en ce qui concerne les systèmes de paiement (de détail)

Numéro 1 en ce qui concerne la gestion des risques

Numéro 1 en ce qui concerne les opérations bancaires islamiques

Numéro 1 en ce qui concerne les banques uniquement numériques, Temenos ayant remporté près d'un tiers de tous les nouveaux contrats en 2022

Numéro 1 en ce qui concerne la gestion des risques et de la trésorerie

Numéro 1 en ce qui concerne les opérations bancaires islamiques (gestion des risques)

Alors que la transition vers le cloud et le Software-as-a-Service (SaaS) s'accélère, ces résultats prouvent que les banques continuent de se tourner vers Temenos pour ouvrir la voie. Selon un récent rapport d'Economist Intelligence Unit, la réduction des coûts et l'adoption de l'IA ainsi que l'agilité commerciale, l'élasticité et l'évolutivité sont des facteurs clés de l'adoption du cloud. Le SaaS de Temenos offre les avantages du cloud tout en permettant aux banques de se concentrer sur l'innovation centrée sur le client et de tirer parti de nouvelles opportunités telles que le Banking-as-a-Service, grâce à un service sécurisé et fiable à long terme.

Andreas Andreades, président-directeur général de Temenos, a commenté : « Les classements IBSi Sales League Table réitèrent notre leadership et prouvent que Temenos est la plateforme de choix pour les banques de toutes tailles et les établissements non bancaires, quelle que soit la manière dont ils choisissent de déployer notre logiciel : sur site, sur un cloud public ou en tant que SaaS sur Temenos Banking Cloud. Grâce à notre masse critique ainsi qu'à notre vaste leadership, nous sommes en mesure de continuer à investir sans relâche dans notre plateforme unique avec sa base de configuration à code unique, ce qui signifie que toutes les banques, indépendamment de leur taille et de leur segment, pourront tirer parti de notre R&D, aujourd'hui et à l'avenir, grâce à notre modèle commercial évolutif qui permet à tous les segments d'activité, des paiements au numérique en passant par les opérations de base, de bénéficier en permanence de cet investissement. Le paysage bancaire est en train de subir un changement fondamental et les institutions financières ont besoin d'une agilité commerciale et d'une évolutivité d'un tout autre niveau. Pour beaucoup, cela signifie un passage au cloud et au SaaS. En nous appuyant sur notre historique solide en matière de SaaS, nous proposons non seulement le logiciel, mais aussi le service, et cela stimulera de plus en plus la croissance de Temenos à l'avenir. »

Temenos compte 700 clients qui utilisent Temenos Banking Cloud sur les cinq continents, et 30 juridictions réglementaires, tandis qu'une nouvelle banque est accueillie sur sa plateforme SaaS en moyenne tous les 10 jours. Les banques utilisant Temenos Banking Cloud bénéficient d'émissions de carbones réduites de plus de 95 % par rapport aux applications sur site traditionnelles. Temenos aide aussi ses clients à mesurer, améliorer et rendre compte de l'empreinte carbone de leurs opérations grâce au Carbon Emissions Calculator, une première dans le secteur.

Nikhil Gokhale, responsable de la recherche chez IBS Intelligence, a déclaré : « L'utilisation enthousiaste d'outils de technologie financière par les consommateurs a conduit les banques à investir davantage dans l'innovation l'année dernière, rendant l'IBSi Sales League Table 2023 (SLT 2023) plus significatif que jamais. Nos conclusions du classement SLT 2023 démontrent que l'adoption du cloud et du SaaS s'accélère de manière considérable. Par ailleurs, nous observons une évolution en faveur de systèmes bancaires de base de nouvelle génération qui offrent aux banques la flexibilité du SaaS, associée à une grande fiabilité et une riche fonctionnalité, des domaines pour lesquels Temenos est renommée dans le secteur. Au nom d'IBSi, j'aimerais féliciter Temenos pour sa capacité à continuer de diriger le secteur et pour sa position au premier plan de l'innovation bancaire, qui lui permettent de répondre aux besoins des banques et des institutions de services financiers, qu'il s'agisse d'établissements de détail, de grandes entreprises, de PME ou d'agences axées sur le patrimoine, et indépendamment de la taille ou de la localisation. Le SLT demeure un baromètre de la santé du secteur des services financiers et bancaires à l'échelle mondiale et, chez IBSi, nous sommes fiers d'être une source précieuse d'informations pour l'industrie bancaire mondiale. »

Cette reconnaissance est la plus récente d'une série de distinctions des analystes au cours des six derniers mois ; Temenos a été reconnue comme un leader en ce qui concerne le patrimoine avec l'Everest Wealth Products Peak Matrix, le WealthTech 100 pour l'année 2023 et le rapport Omdia Universe sur les plateformes bancaires numériques.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.