Nanterre, le 13 juillet 2023

VINCI remporte le premier marché de conception-réalisation du Grand Paris Express (tronçon de la ligne 15 Ouest)

Conception et réalisation de 14 km de tunnels, 5 gares souterraines et 16 ouvrages de service

Contrat de 2,71 milliards d’euros

Plus de 2 000 emplois directs au pic de la construction

Mise en service prévue fin 2031

La Société du Grand Paris a attribué à un groupement d’entreprises* réunissant plusieurs filiales de VINCI Construction et de VINCI Energies le premier marché de conception-réalisation du Grand Paris Express. Il porte sur le premier tronçon de la ligne 15 Ouest. Celui-ci, situé en zone urbaine très dense, permettra de relier la gare de Pont de Sèvres à La Défense (Hauts-de-Seine).

Représentant un montant de 2,71 milliards d’euros, dont 20 % seront confiés à des PME locales, le contrat recouvre la conception et la construction tous corps d’état de 14 km de tunnels, de 5 gares (Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense), d’une arrière-gare à Nanterre La Folie et de 16 ouvrages de service.

En prolongement du tronçon sud de la ligne 15, ce premier tronçon de la ligne 15 Ouest assurera l’interconnexion avec les lignes L et U du Transilien à Saint-Cloud et à La Défense, avec le RER E à Nanterre La Folie et avec les lignes A et E du RER, la ligne 1 du métro, et la ligne T2 du tramway du Transilien à La Défense. Sa mise en service est prévue pour fin 2031.

Le projet emploiera plus de 2 000 personnes au pic de l’activité et 10 % des heures travaillées seront réalisées en insertion. Engagé auprès de la Société du Grand Paris dans une démarche ambitieuse de réduction de son empreinte environnementale, le groupement utilisera majoritairement des bétons bas carbone et très bas carbone.

Par ailleurs, VINCI mobilisera son fonds de dotation Chantiers et Territoires Solidaires, qui soutient des projets associatifs d’intérêt général pour promouvoir l’accès à l’emploi et à la création de lien social sur les communes traversées.

Les entreprises de VINCI Construction et de VINCI Energies sont déjà mobilisées sur plusieurs lots du Grand Paris Express, notamment sur la ligne 15 Sud entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs ou la ligne 18 entre Orly et le pôle universitaire de Saclay.

* Le groupement Intencités15 est composé à la fois d’entreprises de construction et d’architectes : filiales de VINCI Construction (VINCI Construction Grands Projets, mandataire / Chantiers Modernes Construction / Dodin Campenon Bernard / ETF), VINCI Energies (SDEL Infi), Razel-Bec, Fayat Energie Services, Ingérop, Artelia, JFS Architectes, Grimshaw, AREP Architectes, Archi 5 Prod et Philippe Gazeau Architecte.

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

