Recursion anuncia colaboración e inversión de $ 50 millones de NVIDIA para acelerar modelos fundacionales innovadores en descubrimiento de fármacos habilitados para IA

SALT LAKE CITY y TORONTO y MONTREAL, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recursion (NASDAQ: RXRX), una empresa líder de biotecnología en etapa clínica con la decodificación de biología para industrializar el descubrimiento de fármacos, anunció hoy una inversión de $ 50 millones de NVIDIA, ejecutada como una inversión privada en capital público (PIPE). Recursion también anunció sus planes para acelerar el desarrollo de sus modelos fundacionales de IA para biología y química, que en colaboración con NVIDIA, se propone optimizar y distribuir a las empresas de biotecnología que utilizan los servicios en la nube de NVIDIA.



"Nuestra colaboración con NVIDIA representa dos de las empresas líderes en su tipo unidas para ayudar a solucionar uno de los desafíos más difíciles del mundo, el descubrimiento de fármacos", dijo Chris Gibson, Ph.D., cofundador y director ejecutivo de Recursion. "Con nuestro poderoso conjunto de datos y las capacidades de computación acelerada de NVIDIA, tenemos el objetivo de crear modelos fundacionales innovadores en biología y química a una escala como ninguna otra hasta ahora lanzada en el espacio biológico".

Recursion planea utilizar su vasto conjunto de datos biológicos y químicos patentados, que supera los 23 petabytes y 3 billones de relaciones de búsqueda de genes y compuestos, para acelerar la capacitación de modelos fundacionales en NVIDIA DGX™ Cloud para una posible licencia/liberación comercial en BioNeMo, el servicio en la nube de NVIDIA para IA generativa en descubrimiento de fármacos. NVIDIA también ayudará a optimizar y escalar los modelos fundacionales de recursión aprovechando la pila de IA de NVIDIA y la experiencia informática de pila completa de NVIDIA. BioNeMo fue anunciado a principios de este año como un servicio en la nube para IA generativa en descubrimiento de fármacos, que ofrece herramientas para personalizar e implementar rápidamente modelos biomoleculares de vanguardia específicos de dominio a escala a través de APIs en la nube. Recursion anticipa el uso de este software para apoyar su línea de productos interna, así como sus socios actuales y futuros.

"La IA generativa es una herramienta revolucionaria para el descubrimiento de nuevos medicamentos y tratamientos", dijo Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. "Estamos encantados de colaborar con el equipo de talla mundial de Recursion, que realiza un trabajo pionero en biología y química digital con NVIDIA DGX y el software NVIDIA AI para acelerar el desarrollo de los modelos de IA generativa biomolecular más grandes del mundo y acelerar el descubrimiento de fármacos para empresas de biotecnología y farmacéuticas".

Recursion, a través de su reciente adquisición de Valence Discovery, se propone acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras para alimentar el sector biofarmacéutico, mientras simultáneamente democratiza el acceso a modelos a gran escala que tienen el máximo impacto en el descubrimiento de fármacos.

Acerca de Recursion

Recursion (NASDAQ: RXRX) es una empresa líder de biotecnología en etapa clínica con la decodificación de biología para industrializar el descubrimiento de fármacos. Su misión es posible por Recursion OS, una plataforma desarrollada en base a diversas tecnologías que expande continuamente uno de los conjuntos de datos biológicos y químicos patentados más grandes del mundo. Recursion utiliza algoritmos de aprendizaje automático sofisticados para destilar de su conjunto de datos una colección de billones de relaciones de búsqueda en biología y química sin restricciones de inclinación humana. Controlando una escala experimental masiva — hasta millones de experimentos en laboratorio húmedo semanalmente — y escala computacional masiva — propietaria y operando una de las supercomputadoras más poderosas del mundo, Recursion integra la tecnología, biología y química para avanzar el futuro de la medicina.

Recursion tiene su sede en Salt Lake City, donde es miembro fundador de BioHive , el grupo del sector de ciencias biológicas de Utah. Recursion también tiene oficinas en Toronto, Montreal y el Área de la Bahía de San Francisco. Para más información visite, www.Recursion.com , o síganos en Twitter y LinkedIn .

Contacto de medios

Media@Recursion.com

Contacto de Inversor

Inversor@Recursion.com

