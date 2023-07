CCC et LiftKing remportent un contrat du DoD des É.-U. pour des chariots élévateurs

English French

OTTAWA, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat à prix fixe avec le Département de la défense des États-Unis (DoD) pour fournir plusieurs chariots élévateurs diesel à profil bas 4K et 6K fabriqués par LiftKing Manufacturing.



Le groupe de soutien aux systèmes d'armement du NAVSUP (Naval Supply Systems Command) qui est basé à Mechanicsburg, en Pennsylvanie, avait besoin de chariots élévateurs tout-terrain à moteur diesel, à siège, à contrepoids et de différentes tailles pour le chargement et le déchargement de cargaisons palettisées de tailles et de poids variés à bord des navires américains. De plus, les chariots devaient respecter les capacités de charge et résister à la corrosion de l'environnement marin, ainsi que les exigences de la marine en matière de manutention d'armes et de munitions.

L'entreprise LiftKing Manufacturing, basée en Ontario, conçoit et fabrique depuis plus de 50 ans des chariots élévateurs tout-terrain spécialement destinés aux forces armées du monde entier. Elle a été en mesure de répondre à l'appel d'offres en proposant des chariots élévateurs d'une capacité de 4 000 et 6 000 livres répondant aux nécessaires besoins du DoD des É.-U.

La CCC est l'autorité contractante désignée pour l'approvisionnement du DoD des É.-U. auprès du Canada et met en relation les capacités canadiennes avec les acheteurs du DoD des É.-U. Pour en savoir plus sur la façon de vendre au DoD des É.-U. ou d'acheter au Canada, contactez l'équipe de la CCC.

« Que ce soit de petits chariots élévateurs approuvés pour les navires ou des chariots élévateurs articulés tout-terrain, la marine, l'armée et l'armée de l'air américaines font confiance à des centaines de véhicules LiftKing, et nous sommes heureux de livrer une fois de plus des équipements fabriqués en Amérique du Nord pour répondre à leurs besoins en matière de levage lourd. » - Mark Aldrovandi, directeur des ventes chez LiftKing Manufacturing.

« La CCC du Canada et le DoD des É.-U. collaborent depuis longtemps pour livrer des produits et des services, et ce contrat avec LiftKing est un autre exemple d'attribution de contrat réussie. » - Diane Montambault, Vice-présidente de la gestion des contrats et des opérations de la CCC.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca

