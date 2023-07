Le Groupe Minier Impérial et Albecour concluent un accord aux fins du développement d’alliages aluminium-scandium au Québec

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Minier Impérial Ltée (« Impérial ») (Bourse de croissance TSX : IPG; OTCQB : IMPNF) et son partenaire Albecour Inc. (« Albecour » et, collectivement avec Imperial les « Parties »), ont le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’entente visant l’étude du potentiel de production d’alliages aluminium-scandium spécialisés dans la province de Québec.



Selon les conditions du protocole d’entente, les Parties ont l’intention d’évaluer le projet et, s’il est jugé commercialement viable, de conclure un accord commercial aux fins de la fabrication d’alliages mères aluminium-scandium dans une usine de production d’aluminium qui sera désignée par les Parties (le « Projet »).

« Nous sommes heureux de travailler avec Albecour au développement d’alliages aluminium-scandium spécialisés à partir des produits de scandium issus de notre projet phare de développement de terres rares et de scandium de Crater Lake, a déclaré Alain Bureau, PDG par intérim d’Impérial. L’expertise reconnue d’Albecour dans la production et la vente d’aluminium de première fusion, en lien avec sa participation dans l’Aluminerie Alouette de Sept-Îles, au Québec, contribuera à ouvrir des canaux de commercialisation pour nos produits d’alliage à l’échelle mondiale. Les Parties feront équipe pour mener le Projet, notamment pour ce qui est de l’évaluation de sa viabilité, de la détermination des étapes techniques nécessaires à la production des alliages et de l’exécution du Projet. »

« Albecour est ravie de travailler avec Impérial sur ce Projet qui vise le développement de produits à valeur ajoutée utilisant le scandium pour la production d’aluminium à faible teneur en carbone dans l’écosystème québécois », a affirmé Nicolas Dalmau, Vice-président exploitation et Directeur général d’Albecour.

ÉCHÉANCIER ET MARCHÉS CIBLES

Les Parties prévoient d’exécuter le Projet dès qu’il sera commercialement viable et il faudra de 18 à 24 mois pour le mener à bien. Les secteurs des véhicules électriques, de l’aéronautique, de l’aérospatial, de l’éolien en mer et de la défense sont les marchés cibles des produits en alliage aluminium-scandium.

À PROPOS DU GROUPE MINIER IMPÉRIAL LTÉE

Impérial est une société canadienne d’exploration et de mise en valeur des minéraux axée sur l’avancement de ses projets de métaux technologiques au Québec. Impérial est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le nom d’« IPG » et à la Bourse OTCQB sous le nom d’« IMPNF » et est dirigée par une équipe expérimentée de professionnels de l’exploration et de l’exploitation minières ayant de solides antécédents en matière de découverte de gisements minéraux dans de nombreux produits métalliques.

À PROPOS D’ALBECOUR INC.

Albecour Inc. est une filiale détenue à 100 % par Investissement Québec, une société d’État provinciale dont le rôle consiste à appuyer les entreprises dans leur développement au Québec, en les accompagnant à chaque étape de leur projet. Albecour Inc. possède une participation de 6,67 % dans l’Aluminerie Alouette, située à Sept-Îles, au Québec. En outre, elle achète la matière première (alumine), en supervise les aspects logistiques de son transport, vend sa part de l’aluminium produit et l’expédie à ses clients au Québec et vers des marchés extérieurs.

