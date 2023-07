CertiK Mitbegründer Professor Ronghui Gu wird mit VMware Systems Research Award geehrt

English Spanish German French





New York, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK ist stolz, bekannt zu geben, dass sein Mitbegründer Ronghui Gu, der auch Assistant Professor der Tang Family für Informatik an der Columbia University ist, den hoch angesehenen VMware Systems Research Award 2022 gewonnen hat.



VMware ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Infrastruktur und Virtualisierungstechnologie. Der vom akademischen Sektor von VMware ins Leben gerufene Systems Research Award zielt darauf ab, vielversprechende neue Forschungsarbeiten im Bereich der Informatiksysteme zu würdigen und zu unterstützen. Er wirft ein Schlaglicht auf bahnbrechende Forschungsarbeiten, die das Potenzial haben, das Gebiet der Informatik entscheidend voranzubringen.

Professor Gu wird für seine grundlegenden Beiträge zur Theorie der Systemverifikation ausgezeichnet. Seine Arbeit, in der er theoretische Ergebnisse in reale Anwendungen zur Erstellung fehlerfreier und sicherer Systemsoftware umsetzt, hat neue Anwendungen gefunden.

Die bedeutendste Arbeit von Professor Gu ist seine Doktorarbeit an der Yale University. Bei dieser Pionierarbeit ging es um die komplizierte Aufgabe der Zertifizierung des CertiKOS-Betriebssystemkerns, ein komplexes Unterfangen, das alles von Compilern bis hin zu den grundlegenden Bausteinen des Betriebssystems umfasste.

Gus Berater und Mitbegründer von CertiK, Professor Zhong Shao, sagt: "Die Zertifizierung eines Betriebssystems ist eine riesige Aufgabe, die Modelle vieler Komponenten umfasst, von Threads und Prozessen bis hin zur Verwaltung des physischen und virtuellen Speichers. Ronghui hat maßgeblich dazu beigetragen, die Vision von CertiKOS Wirklichkeit werden zu lassen: Er hat sich mit der Komplexität der Gleichzeitigkeit befasst und die Beweise für ein realistisches System erbracht."

Professor Greg Morrisett, Dekan und Vize-Provost der Cornell Tech, sagt: "Ich denke, CertikOS ist ein enormer Sprung nach vorn, nicht so sehr in Bezug auf das Artefakt selbst, sondern eher in Bezug auf die Methodik, die für die Konstruktion der Beweise verwendet wird (obwohl das Artefakt auch cool ist)."

"Die Arbeit von Ronghui ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der formalen Verifikationstechnik", sagte VMware Fellow Pratap Subrahmanyam, zitiert von VMWar e . "Ein Grund, warum wir Ronghuis Forschung so schätzen, ist, dass sie ansonsten esoterische Technologien für die Praxis zugänglich macht." VMware Fellow Christos Karamanolis fügte hinzu: "Ronghuis Tiefe, Breite und Fokus auf die Weiterentwicklung formaler Methoden - einschließlich der Kernplattformen und aufkommender Bereiche wie Quantum Computing - ist bemerkenswert und repräsentativ für die Art von Systemforschung, die wir bei der Vergabe dieses Preises schätzen."

In Anbetracht seiner Originalität, seines Potenzials für zukünftige Auswirkungen und der Bedeutung seiner Ergebnisse wird der VMware University Research Fund der Columbia University einen Zuschuss in Höhe von 125.000 $ zur Unterstützung der weiteren Forschung von Professor Gu gewähren.

Im Jahr 2018 gründeten Professor Gu und Professor Zhong Shao, Lehrstuhlinhaber am Department of Computer Science der Yale University, gemeinsam CertiK, einen führenden Anbieter von Blockchain-Sicherheitslösungen. CertiK nutzt fortschrittliche formale Verifizierung, KI-Audit-Technologien und manuelle Expertenprüfungen, um die Sicherheit von Blockchain-Protokollen und Smart Contracts zu überwachen.

Die Anerkennung von Professor Gu durch den VMware Systems Research Award unterstreicht den hohen Entwicklungsstand, den die akademische Informatik im Web3-Bereich erreicht hat. Zu den früheren Empfängern dieses angesehenen Preises gehören Professoren der Informatik an der Stanford, MIT, Purdue und Carnegie Mellon University.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit, der erstklassige Technologien zum Schutz und zur Überwachung von Blockchain-Protokollen und Smart Contracts einsetzt. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Web3-Welt zu sichern. CertiK wendet modernste Innovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht die Skalierung unternehmenskritischer Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit.

Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu den Kunden gehören führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz.