Pour une durée limitée, tout est possible au Mexique avec Sunwing grâce à des économies allant jusqu’à 1 200 $ pour deux voyageurs

MONTRÉAL, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing invite les Canadiens à passer à l’action dès maintenant pour économiser gros pendant le solde Tout est possible au Mexique, en cours jusqu’au 16 juillet 2023. Les clients de Sunwing peuvent découvrir la splendeur du Mexique en économisant jusqu’à 1 200 $ pour deux voyageurs et profiter d’une large gamme d’hôtels tout compris pour tous les budgets, qui offrent des programmes d’activités sur place et des siècles d’histoire et d’attractions. Ils peuvent s’envoler vers Cancún, Los Cabos, Mazatlán et Puerto Vallarta d’ici le 17 décembre 2023.



Cancún est un vrai paradis pour les familles en quête d’un hôtel qui a tout pour plaire à un prix avantageux. Le Iberostar Paraiso Beach répond aux attentes avec une vaste étendue de sable, un miniclub supervisé avec piscine et terrain de jeux, des balades en catamaran, un centre de plongée PADI 5 étoiles et de spacieux hébergements, en plus d’offrir l’accès à trois propriétés Iberostar à proximité. Ceux qui recherchent le même niveau de service tout compris dans un environnement réservé aux adultes adoreront le Platinum Yucatan Princess All Suites Resort and Spa, où ils trouveront de tout : une piscine sereine, des soins thérapeutiques au spa, de délicieux repas, des fêtes mousse hebdomadaires, des cages de frappeurs ainsi que des soirées karaoké et casino.

Un autre excellent choix pour les familles qui souhaitent découvrir la magie de la zone dorée de Mazatlán est le El Cid Castilla Beach, qui offre des piscines avec glissades d’eau, de nombreuses activités pour tous les âges et des sports nautiques non motorisés, comme de la plongée avec tuba ($), des promenades en bateau-banane ($) et de la voile ($). Les golfeurs débutants et intermédiaires peuvent également prendre la navette gratuite de l’hôtel pour jouer quelques parties sur les verts de renommée mondiale du El Cid Golf & Country Club, situé non loin. De plus, les familles profitent d’avantages additionnels grâce aux inclusions de cet hôtel SmileMC de Sunwing : jusqu’à deux enfants de 12 ans ou moins séjournent jouent et mangent gratuitement, aubaines exclusives pour les adolescents, aucun supplément pour parent seul, et bien plus encore.

Le Riu Santa Fe à Los Cabos, l’endroit idéal pour célébrer toutes les occasions, donne vie aux escapades de rêve avec une vue imprenable sur l’emblématique El Arco et le centre-ville animé de Cabo à proximité. Soulignez les étapes importantes de la vie sur la plage, au bord de la piscine à débordement sur le toit ou lors d’une des soirées thématiques organisées par RIU pour les adultes. Puis, profitez de chaque instant en dégustant une variété de saveurs dans les restaurants de l’hôtel, de la cuisine mexicaine authentique aux classiques de la grilladerie, en passant par les spécialités du Tiki Tacos et du Pepe’s Food Grill.

Enfin, Puerto Vallarta est bien connue pour ses paysages spectaculaires, son histoire, ses aventures et, au centre de tout cela, son offre d’hôtels tout compris. Le Dreams Vallarta Bay Resort and Spa est une luxueuse propriété qui propose une multitude de possibilités sur place et dans les environs : des chasses au trésor, un mur d’escalade et du saut à l’élastique Euro au Explorer’s Club pour les familles multigénérationnelles voyageant avec des petits, des mets des quatre coins du monde dans les restaurants de spécialités ainsi qu’un transport pratique vers les attractions passionnantes de la région, gracieuseté de NexusTours, le partenaire de confiance de Sunwing sous les tropiques. L’excursion Aventure extrême est une aventure palpitante qui comprend de la tyrolienne, des plongeons dans la rivière et des promenades en VTT, tandis que l’excursion Las Caletas offre une expérience plus tranquille avec une balade en catamaran jusqu’à une plage isolée, de la plongée avec tuba et l’observation d’animaux.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter du solde Tout est possible au Mexique de Sunwing, qui donne la chance d’économiser jusqu’à 1 200 $ pour deux voyageurs en réservant sur Sunwing.ca ou auprès d’un agent de voyages. De plus, grâce à la franchise gratuite pour le premier bagage enregistré avec les forfaits vacances Sunwing, à bord de Sunwing Airlines, les vacances au Mexique sont tout simplement irrésistibles.

