EDC annonce les bénéficiaires des bourses d’études 2023

OTTAWA, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse d’annoncer les noms des lauréats de son Programme Éducation jeunesse 2023. En tout, 135 000 $ ont été décernés à 27 étudiants de niveau postsecondaire en commerce international ayant obtenu d’excellentes notes et fait preuve d’engagement communautaire au Canada comme à l’étranger.



Vingt étudiants ont reçu la bourse d'études en commerce international et, pour la première fois, sept nouvelles bourses d’études pour des leaders communautaires ont été accordées à des étudiants issus de communautés en quête d’équité. En plus de leurs remarquables résultats scolaires, les bénéficiaires se distinguent par leur dévouement pour le développement de leur communauté, comme en témoignent leurs initiatives parascolaires et bénévoles. Cette année, des représentants de six de nos groupes de ressources pour les employés (GRE) faisaient partie du comité de mise en candidature et de sélection pour les bourses d’études. Par ailleurs, une septième bourse a été créée pour souligner le rendement académique d’un étudiant ukrainien.

Depuis 2000, plus de deux millions de dollars et plus de 600 bourses d’études en commerce international ont été distribués via le Programme Éducation jeunesse. Tous les boursiers sont admissibles au recrutement pour les stages et placements coopératifs d’EDC. Du mentorat et d’autres occasions d’apprentissage sont également offerts au sein des différents GRE.

Les bénéficiaires des sept nouvelles bourses d’études de leaders communautaires sont :

Malikca Lawrence, Bourse d’études pour un leader de la communauté noire (baccalauréat en arts et en sciences à l'Université McMaster) J’lyn Ramsankar, Bourse d’études pour un leader de la communauté DiversesHabiletés (baccalauréat en kinésiologie, majeure en gestion des sports à l'Université de l'Alberta) Aanya Baindur, Bourse d’études pour un leader de la communauté 2SLGBTQ+ (école de commerce Sprott à l'université Carleton) Aliyhia Bushie, Bourse d’études pour un leader de la communauté autochtone (baccalauréat en sciences à l'Université du Manitoba) Santiago Jimenez Loza, Bourse d’études pour un leader de la communauté latino-américaine (gestion de l'aviation commerciale à l'université Western) Foti Vito, Bourse d’études pour un leader de demain (programme Juris Doctor à l'Université de Toronto) Valeriia Kolesnyk, Bourse d’études pour l’autonomisation des Ukrainiens (maîtrise en transformation numérique et innovation à l'Université d'Ottawa)



Les vingt bénéficiaires de notre bourse d’études en commerce international sont :

Ayla Benoit , baccalauréat international en administration des affaires à l’École de commerce Schulich

, baccalauréat international en administration des affaires à l’École de commerce Schulich Claudèle Marie-Lise Vézina , baccalauréat en commerce international, concentration en marketing international à l'université Carleton

, baccalauréat en commerce international, concentration en marketing international à l'université Carleton Daniel Horszynski , baccalauréat en administration des affaires à l'Université Brock

, baccalauréat en administration des affaires à l'Université Brock Diana Hruba , baccalauréat en administration des affaires à l'Université Ambrose

, baccalauréat en administration des affaires à l'Université Ambrose Firuza Huseynova , administration des affaires et PPE (politique, philosophie, économie) à l'université Western

, administration des affaires et PPE (politique, philosophie, économie) à l'université Western Igor Klymenko , baccalauréat en sciences, informatique, à l'Université d'Alberta

, baccalauréat en sciences, informatique, à l'Université d'Alberta Jamie Khayat , baccalauréat en commerce, commerce international à l'Université Concordia

, baccalauréat en commerce, commerce international à l'Université Concordia Jennifer Shi , baccalauréat en commerce à l'Université McGill

, baccalauréat en commerce à l'Université McGill Jia Yi Huang , commerce à l'université Queen's (école de commerce Smith)

, commerce à l'université Queen's (école de commerce Smith) Jonathan Chan , école de commerce Sauder à l'université de Colombie-Britannique

, école de commerce Sauder à l'université de Colombie-Britannique Lucas Omstead , sciences informatiques à l'Université de Windsor

, sciences informatiques à l'Université de Windsor Orly Tuza , baccalauréat en administration des affaires à l'université de Toronto

, baccalauréat en administration des affaires à l'université de Toronto Quynh Huynh , licence en commerce à l'université McGill

, licence en commerce à l'université McGill Shachi Singh , maîtrise en administration des affaires à l'Université Concordia

, maîtrise en administration des affaires à l'Université Concordia Skinnar Karin Hall , diplôme de commerce et d'études commerciales à Langara College

, diplôme de commerce et d'études commerciales à Langara College Sunghoon Kim , baccalauréat en commerce à l'Université Queen's

, baccalauréat en commerce à l'Université Queen's Wonu Adelusi , études intégrées de commerce et de sciences humaines à l'université McMaster

, études intégrées de commerce et de sciences humaines à l'université McMaster Richard Perez Ramirez , gestion des affaires internationales à l'Ascenda School of Management

, gestion des affaires internationales à l'Ascenda School of Management Julianne Langlais , baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval

, baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval Nabeen Ahmed, programme coopératif de gestion et de commerce international à l'Université de Toronto, Scarborough

« On ne rappellera jamais assez l’importance de cette reconnaissance d’EDC. Elle constitue non seulement une aide financière inestimable, mais aussi un témoignage d’appréciation de la contribution que j’apporte dans ma communauté. En ces temps incertains, il est essentiel d’alimenter l’esprit de leadership dans la communauté 2SLGBTQ+. Les efforts déployés par EDC me remplissent d’espoir et de motivation pour continuer d’améliorer les choses. »

Aanya Baindur, bénéficiaire de la Bourse d’études pour un leader de la communauté 2SLGBTQ+

« EDC stimule l’aptitude du Canada à s’investir dans le commerce international, et nous sommes persuadés qu’il faut miser sur nos futurs leaders. Ces lauréats personnifient la génération qui forgera l’économie canadienne de demain. La raison d’être de notre programme de bourses revisité est d’épauler ces ambassadeurs du changement et d’encourager leur engagement pour un monde plus viable, plus équitable et plus responsable. »

Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’EDC

« Le Programme Éducation jeunesse de cette année a été très spécial : nous y avons présenté sept nouvelles bourses d’études pour des leaders communautaires. Mis à part leurs résultats hors du commun, ce qui m’impressionne le plus chez ces personnes talentueuses, c’est leur attachement au service communautaire et à la lutte contre les injustices sociales au sein de communautés en quête d’équité. C’est du leadership dans toute sa splendeur : travailler pour engendrer des changements significatifs. Pour EDC, c’est un honneur d’avoir part à leur parcours d’apprentissage. »

Richard Pinnock, chef de la diversité

À propos d’EDC

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l’étranger. EDC leur offre les produits financiers et l’expertise dont elles ont besoin pour percer avec assurance sur de nouveaux marchés, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population Canadienne

Pour en savoir plus à propos d’EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

