Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 13 juillet 2023 (17h45) – Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

3.038 titres

130.053,26 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 ont été exécutées :

394 Transactions à l'achat

425 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

11.582 titres et 328.420,5 euros à l'achat

12.103 titres et 350.093,3 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 181,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 1.000 personnes.

DÉKUPLE est la marque commerciale d’ADLPartner Société Anonyme à conseil d’administration cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL

www.dekuple.com

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 394 11582 328420,5 425 12103 350093,3 02/01/2023 4 65 1926,6 1 1 30 03/01/2023 5 101 2934,2 1 1 29,2 04/01/2023 3 9 263,7 6 151 4453,6 05/01/2023 1 1 29,7 7 201 6139,7 06/01/2023 1 1 30,3 1 18 556,2 09/01/2023 6 100 3020 1 1 30,3 10/01/2023 1 1 30,2 1 1 30,2 11/01/2023 1 1 30,3 1 1 30,3 12/01/2023 1 1 30,3 1 1 30,3 13/01/2023 1 1 30,5 2 51 1555,5 16/01/2023 2 51 1540,5 3 51 1555,5 17/01/2023 4 56 1689,7 1 1 30,2 18/01/2023 1 1 29,9 1 1 29,9 19/01/2023 2 51 1504,8 1 1 29,8 20/01/2023 5 114 3271,8 3 101 2973,7 23/01/2023 3 101 3029,9 4 101 3034,9 24/01/2023 2 51 1515 1 1 30 25/01/2023 1 1 29,8 1 1 29,8 26/01/2023 3 51 1504,5 1 1 29,5 27/01/2023 1 1 29,7 1 1 29,7 30/01/2023 2 51 1499,6 1 1 29,6 31/01/2023 3 101 2914,2 1 1 29,2 01/02/2023 3 51 1469,1 1 1 29,1 02/02/2023 2 21 608,8 4 151 4378,8 03/02/2023 4 91 2640,1 2 51 1494,1 06/02/2023 8 239 6802,9 6 161 4696,3 07/02/2023 3 41 1189,1 1 1 29,1 08/02/2023 6 161 4701,1 6 161 4756,1 09/02/2023 1 1 29,1 7 161 4733,1 10/02/2023 3 41 1193,1 1 1 29,1 13/02/2023 9 201 5740,4 7 161 4644,4 14/02/2023 3 41 1176,7 1 1 28,7 15/02/2023 1 1 28,6 3 41 1180,6 16/02/2023 1 1 28,6 1 1 28,6 17/02/2023 0 0 0 5 120 3496 20/02/2023 5 121 3573,8 6 161 4805,8 21/02/2023 1 1 29,3 1 1 29,3 22/02/2023 1 1 29,3 1 1 29,3 23/02/2023 1 1 29,3 1 1 29,3 24/02/2023 4 81 2365,3 2 41 1205,4 27/02/2023 7 241 6981,4 10 201 5863 28/02/2023 3 42 1226 3 81 2373 01/03/2023 2 2 57,9 1 1 29,1 02/03/2023 6 161 4557 9 161 4589,8 03/03/2023 1 1 28,7 1 1 28,7 06/03/2023 3 47 1338,5 1 1 28,7 07/03/2023 2 41 1152,3 3 81 2300,3 08/03/2023 2 51 1448,4 4 101 2908,4 09/03/2023 5 101 2888,8 1 1 28,8 10/03/2023 3 51 1438,2 1 1 28,2 13/03/2023 3 51 1428 1 1 28 14/03/2023 3 51 1417,9 1 1 27,9 15/03/2023 2 51 1407,7 1 1 27,7 16/03/2023 2 51 1407,6 3 51 1417,6 17/03/2023 5 101 2757,6 0 0 0 20/03/2023 8 263 6965,2 1 1 27 21/03/2023 1 1 26,3 3 201 5326,3 22/03/2023 3 96 2544,2 1 1 26,7 23/03/2023 9 323 8421,8 1 1 26,4 24/03/2023 2 78 1989 1 1 25,8 27/03/2023 3 201 5065,5 3 14 354,4 28/03/2023 0 0 0 4 60 1517,8 29/03/2023 3 292 7262,4 2 128 3238,4 30/03/2023 0 0 0 11 402 10372,1 31/03/2023 0 0 0 4 200 5410 03/04/2023 4 222 6114 3 100 2800 04/04/2023 8 428 11340,4 1 1 26,5 05/04/2023 6 251 6391,5 1 1 26,5 06/04/2023 6 184 4532,5 2 10 251,3 11/04/2023 3 101 2514,9 2 14 353,8 12/04/2023 1 1 25 1 1 25 13/04/2023 4 201 5005 2 101 2525 14/04/2023 1 1 25 1 1 25 17/04/2023 1 1 25 6 301 7645 18/04/2023 1 1 25,8 6 301 7825,8 19/04/2023 2 101 2666,3 9 203 5379,7 20/04/2023 6 201 5286,8 2 2 53,6 21/04/2023 2 15 391,5 5 101 2656,1 24/04/2023 3 163 4209,5 1 1 26,1 25/04/2023 1 1 25,8 1 1 25,8 26/04/2023 3 43 1096,7 1 1 25,7 27/04/2023 4 101 2555,5 1 1 25,5 28/04/2023 1 1 25,3 7 401 10345,3 02/05/2023 4 201 5347,1 8 402 10894,2 03/05/2023 6 401 10546,8 5 201 5386,8 04/05/2023 1 1 26 5 205 5392,4 05/05/2023 1 1 26,4 1 1 26,4 08/05/2023 3 197 5142,3 1 1 26,3 09/05/2023 3 109 2823,1 9 201 5305,9 10/05/2023 2 2 52,6 4 104 2777 11/05/2023 3 101 2696,9 8 312 8459,4 12/05/2023 1 1 27,7 7 125 3467,3 15/05/2023 1 1 27,5 1 1 27,5 16/05/2023 1 1 27,7 5 122 3407,8 17/05/2023 1 1 28 8 301 8548 18/05/2023 1 1 28,7 1 1 28,7 19/05/2023 3 3 86 1 1 28,8 22/05/2023 9 218 6203,8 3 101 2908,4 23/05/2023 6 201 5768,8 4 60 1739,8 24/05/2023 4 103 2924,8 3 42 1217,4 25/05/2023 1 1 28,9 7 401 11678,9 26/05/2023 14 836 23764,1 2 5 147,9 29/05/2023 2 101 2888,6 6 200 5739,8 30/05/2023 2 45 1287 6 197 5692,6 31/05/2023 1 1 28,7 5 201 5808,7 01/06/2023 2 32 931,6 11 404 11979,8 02/06/2023 1 1 29,9 6 201 6069,9 05/06/2023 3 101 3050,4 5 85 2600,8 06/06/2023 5 106 3216 8 401 12330,2 07/06/2023 3 96 2975,6 5 101 3150,8 08/06/2023 3 6 185,4 9 301 9420,9 09/06/2023 1 1 31,5 2 16 507 12/06/2023 0 0 0 1 85 2686 13/06/2023 1 1 31,7 1 1 31,7 14/06/2023 1 1 31,8 7 301 9691,8 15/06/2023 4 101 3261,7 6 168 5489,9 16/06/2023 7 401 12792,6 10 401 12939,2 19/06/2023 10 301 9747,8 8 301 9832,6 20/06/2023 3 101 3312,4 6 301 9872,4 21/06/2023 3 79 2504,5 1 1 31,9 22/06/2023 7 301 9520,7 3 101 3221,9 23/06/2023 3 101 3181,7 5 301 9621,7 26/06/2023 6 201 6391,9 1 1 31,9 27/06/2023 11 701 21661,8 2 3 93,6 28/06/2023 4 101 3130,8 6 301 9330,8 29/06/2023 1 1 31,3 1 1 31,3 30/06/2023 1 1 31,2 1 1 31,2

