BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. signe un accord en vue de l’acquisition d’un établissement hôtelier à Courchevel 1850

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. signe un accord en vue de l’acquisition d’un établissement hôtelier à Courchevel 1850

Monaco, jeudi 13 juillet 2023

Dans le cadre de la stratégie engagée depuis la prise de fonction du Président-Délégué Stéphane Valeri, le Groupe S.B.M. annonce que sa filiale de droit luxembourgeois Monte-Carlo SBM International S.àr.l., a signé un accord au terme duquel la société est engagée dans l’acquisition d’un établissement hôtelier dans les Alpes du Nord.

C’est à Courchevel 1850, au cœur du quartier dit du Jardin Alpin, parmi les principaux acteurs de l’hôtellerie de luxe, que cette stratégie trouve son premier accomplissement avec cet engagement dans l’acquisition du « Palace des Neiges », en vue d’une importante rénovation, pour y faire vivre prochainement tout le savoir-faire et toute l’expertise du Groupe S.B.M. en la matière.

Pour identifier le bien et accompagner de manière optimale cette démarche d’acquisition spécifique en montagne, le Groupe S.B.M. s’est rapproché du groupe Vallat, avec une volonté partagée de porter un projet hôtelier d’excellence.

Ce partenaire réputé bénéficie en effet d’une connaissance très avancée du marché de l’immobilier, dans les Alpes du Nord, et notamment dans la vallée de Courchevel, où la famille de Monsieur Joffray Vallat, président du groupe éponyme, est installée depuis des décennies.

Cette acquisition devrait être finalisée avant la fin du premier semestre de l’exercice 2023/2024, le projet d’acquisition étant soumis aux conditions généralement applicables. Les détails financiers ne sont pas divulgués.

Pour Stéphane Valeri, Président-Délégué du Groupe S.B.M. : « Cette acquisition est la traduction de notre volonté de déployer de nouveaux relais de croissance au-delà de la Principauté de Monaco, tout en conservant ce qui fait l’ADN de notre groupe, en s’appuyant sur la nouvelle direction du développement international. En plus de toucher une nouvelle clientèle cible, la future exploitation permettra à notre groupe de pouvoir développer sa saisonnalité et de donner des perspectives nouvelles à nos salariés tout au long de l’année. Il s’agit d’écrire dans un haut lieu du luxe international, une nouvelle page de l’histoire de notre société. »

Pour Joffray Vallat, président du groupe Vallat : « c’est une grande satisfaction et une grande fierté pour nous, de mener à bien ce projet stratégique aux côtés du groupe Société des Bains de Mer, en vue de proposer un futur hôtel de grand luxe, afin de créer un lien unique entre Monte-Carlo et Courchevel 1850 ».

