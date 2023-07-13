回应世卫组织对阿斯巴甜的评价

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布鲁塞尔, July 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 阿斯巴甜是全世界研究程度最彻底的食品成分之一，针对世卫组织 (WHO) 今日发布的对阿斯巴甜的两项评估，国际甜味剂协会 (ISA) 赞赏世卫组织重申阿斯巴甜安全性，做出这一重申的，是负责评估食品添加剂安全性的主要科学机构：粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会 (JECFA)。这样的结论与 90 多家全球食品安全机构的研究结果一致，这些机构已经证实了阿斯巴甜的安全性，包括欧洲食品安全局 (EFSA) 以及 美国食品药品监督管理局 (FDA)，前者已经对阿斯巴甜进行了两次审查。



“JECFA 在进行了彻底、全面、科学严谨的审查后，再次重申了阿斯巴甜的安全性。”ISA 秘书长弗朗西斯·亨特伍德表示，“阿斯巴甜和所有低热量/无热量甜味剂一样，作为均衡饮食的一部分，可为消费者提供减少糖分摄入的选择，这是一个重要的公共卫生目标。”

作为全面评估的一部分，JECFA 再次确认了阿斯巴甜的安全性，检查了 IARC 的结论，没有发现涉及人类健康的疑虑。重要的是，IARC 不是一家食品安全机构，其 2B 分类既没有考虑摄入量水平，也没有考虑实际风险，这使得 IARC 审查的全面性远不如 JECFA 等食品安全机构进行的彻底审查，因此可能导致消费者困惑。

举例而言，IARC 的 2B 分类将阿斯巴甜与韩国泡菜和其他腌菜归于同一类。显然，IARC 也承认并不会建议人们禁止食用韩国泡菜。

作为整体健康饮食和生活方式的一部分，阿斯巴甜可用于进一步实现减少糖分摄入的公共卫生目标，并最终有助于 体重 和 糖尿病管理 以及 牙齿健康。

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