Feintool sichert sich bedeutenden Auftrag für Elektroantriebe mit innovativer Klebetechnologie

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Feintool gewinnt als Zulieferin von Rotoren und Statoren einen neuen Grosskunden. Der Mehrjahresauftrag für den renommierten amerikanischen OEM umfasst ein Lifetime Umsatz im dreistelligen Millionen Euro Bereich. Erstmals kommt bei der Herstellung der Hauptantriebe von Elektroautos die innovative Klebetechnologie Glulock Multidot (MD) zum Serieneinsatz.

Feintool gewinnt einen Mehrjahresauftrag eines renommierten amerikanischen Original Equipment Manufacturer (OEM). Der Auftrag beinhaltet die Lieferung von Stator und Rotor für den elektrischen Hauptantrieb und hat über sechs Jahre ein Lifetime Umsatz im dreistelligen Millionen Euro Bereich.

Die Komponenten werden erstmals durch die innovative und patentierte Klebetechnologie Glulock MD in Serie hergestellt. Der Gewinn dieses bedeutenden Serienauftrags unterstreicht die herausragende Leistungsfähigkeit der Glulock MD-Technologie als Alleinstellungsmerkmal von Feintool. Diese Verbindungstechnologie mit optimierten mechanischen und elektromagnetischen Eigenschaften spielt eine entscheidende Rolle für die nächsten Generationen von Elektrofahrzeugantrieben. Mittels mehrerer Klebepunkte auf dem Blech wird eine annähernd vollflächige Verklebung erreicht, womit bei Bedarf hohe Dichtheitsanforderungen erreicht werden, um durch direkte Motorkühlung die Effizienz der E-Maschine zu steigern. Die Verklebung auf Joch und Zahn stellt dabei die Stabilität sicher.

Die Antriebskomponenten werden ab dem zweiten Semester 2026 in einem der Werke der Business Unit Stamping produziert. Die insgesamt über 800 000 Rotor-Stator-Sets werden zum Herzstück für die in Europa hergestellten Elektroautos.

Torsten Greiner, CEO Feintool, freut sich: «Dieser Auftrag für einen neuen renommierten OEM stärkt unser Unternehmen als führenden Hersteller von Rotoren und Statoren für elektrisch angetriebene PKW. Dass unsere patentierte Glulock MD Klebeverbindungstechnologie zum Einsatz kommt, zeigt, dass unsere Technologien ausgereift sind und sich auf dem Markt der Elektromobilität durchsetzen.»

Über Feintool



Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien E-Blechstanzen, Umformen und Feinschneiden zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse der Kunden intelligente Lösungen: innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie zu erneuerbaren Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends zur Gewinnung, Speicherung und Anwendung grüner Energie.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 17 Produktionswerken in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeitende und über 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.



