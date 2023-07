Halvårsrapport 2023, januari - juni

English Swedish

Kvartalet

Andra kvartalets omsättning uppgick till 703 MSEK (601), motsvarande en ökning med 17%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 39 MSEK

Orderingången uppgick till 703 MSEK (815), motsvarande en minskning med 14%

Rörelseresultatet uppgick till 150 MSEK (143), motsvarande en rörelsemarginal på 21,4% (23,7)

Resultat efter skatt uppgick till 116 MSEK (109). Vinst per aktie uppgick till 2,48 SEK (2,33)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 MSEK (56)

Första halvåret

Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 1 476 MSEK (1 118), motsvarande en ökning med 32%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 80 MSEK

Orderingången uppgick till 1 384 MSEK (1 671), motsvarande en minskning med 17%

Rörelseresultatet uppgick till 362 MSEK (282, justerat rörelseresultat föregående år 255), motsvarande en rörelsemarginal på 24,5% (25,2, justerad 22,8)

Resultat efter skatt uppgick till 288 MSEK (221, justerat resultat efter skatt föregående år 195). Vinst per aktie uppgick till 6,18 SEK (4,74, justerad 4,17)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 233 MSEK (136)

VD-kommentar

FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN

Även om konjunkturindikationer pekar på svagare marknadsklimat har vi fortsatt en stabil efterfrågan från våra kunder. Trots en normali­sering av leveransförhållanden och därmed mindre lageruppbyggnad hos våra kunder, ser vi fortfarande effekter från de senaste två årens störningar i den globala försörjningskedjan för elektronikkompo­nenter.



Kvartalets orderingång uppgår till 703 MSEK (815), motsvarande en organisk minskning om 17%. Vi bedömer att kvartalets orderingång påverkas negativt med ca 30 MSEK då våra kunder reducerar sina lagernivåer, till skillnad mot motsvarande kvartal föregående år, då vi istället hade förköpsorder om 150 MSEK. Den fortsatt svaga utvecklingen av kronan gör att orderingången påverkas positivt av valutaomräkning av vår orderbok om 35 MSEK. Rensat för dessa olika effekter bedömer vi att underliggande efterfrågan fortsatt är stabil, på liknande nivåer som ett år tillbaka.



Kvartalets omsättning uppgick till 703 MSEK (601), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10% jämfört motsvarande period förra året. I maj påbörjade vi utrullningen av nytt affärssystem (ERP) som resulterade i en temporärt lägre leveranskapacitet under några veckor, vilket i sin tur påverkade kvartalets omsättning med ca 40 MSEK. Detta belopp räknar vi med att ta igen under andra halvåret. Sedan några veckor är vi återigen tillbaka till en tillfredsställande leveranskapacitet. Orderboken är oförändrad om 1,3 miljarder SEK. Justerat för valutaef­fekter ser vi en ”book-to-bill” om 0,94.



Vår balansräkning är fortsatt stark med en räntebärande nettoskuld om 93 MSEK.

STARK BRUTTOMARGINAL

Vi fortsätter se en god utveckling av vår bruttomarginal som uppgår till 64,7% (62,2) drivet av en kombination av gynnsam valutasituation och genomförda prisjusteringar. Våra rörelsekostnader ökade till 305 MSEK (231), motsvarande en organisk ökning på 25%.



Under kvartalet når vi ett rörelseresultat på 150 MSEK (143) motsva­rande en rörelsemarginal på 21,4% (23,7). Resultatet har påverkats negativt på grund av uppskjuten försäljning och kostnader relaterat till uppstarten av det nya affärssystemet samt på grund av högre kostnader för fortsatt expansion.



Kvartalets kassaflöde uppgår till 79 MSEK (56) vilket är negativt påverkat av rörelsekapitaluppbyggnad relaterat till vårt lager. Även valutaeffekter och den något lägre försäljningen påverkar uppbygg­naden av lagret.

EUROPAS ORDERINGÅNG FORTFARANDE STARK

Centraleuropa, som är vår viktigaste marknad, utvecklas väl och även om vi inte kan matcha förra årets orderingång ser vi en förbättring från första kvartalet i år. Vi ser blandade signaler från bilbranschen, med fortsatta investeringar i elektrifierade fordon men försvagad export till Kina. Vår verksamhet inom byggnadsautomation fortsätter utvecklas starkt.



I Japan ser vi en blandad bild där en del av våra kunder gör lagerned­dragningar, samtidigt som en del stora kunder lägger långa order. I Kina möter vi en svag marknad där många kunder är avvaktande och gör lagerneddragningar då högt ställda förväntningar på Kinas tillväxt just nu inte infrias.



I Nordamerika, ser vi en fortsatt fin försäljning men en viss effekt av lagerjusteringar som håller tillbaka orderingången.

STÄRKER ORGANISATIONEN

I maj påbörjade vi utrullningen av nytt affärssystem, med målsättning att bygga en plattform för framtida expansion och förbättring av vår interna effektivitet. De mest komplexa delarna är nu genomförda med goda resultat, även om vi haft en lägre leveranskapacitet under några veckor. Vi kommer fortsätta utrullning av det nya affärssystemet till våra försäljningsbolag under året och nästkommande år.



Vi har under juni och juli även rekryterat en operativ chef samt en HR-chef. Dessa två nya roller kommer att vara viktiga för att vidare­utveckla vår organisation för fortsatt tillväxt. Båda tjänsterna tillträds efter sommaren.

UTSIKTER

Utsikterna har inte ändrats nämnvärt sedan början på året, vi ser en viss lagerjustering från kunder, som vi tror kommer att fortsätta i balanserad takt även under kommande kvartal. Med en fortsatt stark orderbok på 1,3 miljarder SEK har vi fortsatt en bra position för att visa god försäljningstillväxt under 2023.



Kundernas investeringsvilja i digitalisering, produktivitetsförbättringar och hållbarhet är hög och underliggande efterfrågan bedöms fortfa­rande vara god även om det finns en viss oro kopplad till hur industrin kommer att påverkas av en svagare konsumentköpkraft, ökande ener­gikostnader och den komplicerade säkerhetspolitiska situationen.



Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2023-07-14

Staffan Dahlström

Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 14 juli 2023.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien, Förenade Arabemiraten (UAE) och Vietnam, samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter mer än 800 personer och omsatte 2 506 MSEK under 2022. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.





