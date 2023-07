Novotech annoncée finaliste pour les Prix du leadership CRO en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2023

German French

SINGAPOUR, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique dont les capacités d'exécution sont mondiales, est finaliste pour les Prix de la thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2023.



La lauréat sera annoncé lors de la 7e édition du Cell & Gene Therapy World Asia à Singapour, le 13 septembre 2023.

Novotech est actuellement le lauréat du Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2022.

Selon l'organisateur du prix IMAPAC, une entreprise leader mondial des données d'entreprise :

« Le Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2023 cherche à reconnaître les pionniers, les chercheurs, les innovateurs et les fabricants exceptionnels de la thérapie cellulaire et génique (TCG) qui facilitent la rapide avancée des nouvelles thérapies, de la R&D et de la fabrication. Avec les meilleurs leaders TCG de l'industrie, ainsi que le nouveau développement de la recherche TCG, les dernières avancées et technologies et les meilleures pratiques dans la fabrication TCG, le Prix d'excellence des essais cliniques en TCG en Asie-Pacifique 2023 ovationne les extraordinaires leaders et créateurs des tendances d'aujourd'hui et inspire les innovateurs de demain. »

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Dans le cadre de l'engagement de Novotech envers les progrès de la TCG, la société a récemment organisé une table ronde avec Citeline au BIO 2023 intitulée : Building the Foundations of Successful Cell & Gene Therapy Trials (Établir les bases d'essais réussis de la thérapie cellulaire et génique).

Parmi le panel d'experts, on peut citer :

Miloš Miljković, directeur médical - Cartesian Therapeutics, Inc.

Michelle Lynn Hall, vice-présidente adjointe, Médecine génétique et neurodégénérescence - Eli Lilly

Jordan Shin, vice-président senior, Développement clinique et science translationnelle - LEXEO Therapeutics

Sonal Gupta, vice-présidente senior et responsable du développement clinique - AffyImmune Therapeutics Inc.

Catherine Stehman-Breen, PDG - Chroma Medicine

Modérateur : Brent Warner, président, Thérapie génique - Poseida Therapeutics

Novotech a récemment publié un rapport d'enquête sur l'industrie en partenariat avec Citeline, où les personnes interrogées ont partagé les futures tendances en matière d'investissement et de développement dans tous les secteurs, y compris la TCG.

D'après ce rapport :

Le marché de la TCG a été évalué à 18,61 milliards de dollars en 2022 mais devrait atteindre 93,78 milliards de dollars d'ici 2030, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,41 %. Preuve de cet élan, le nombre d'approbations de la FDA pour la thérapie génique au 2e semestre 2022 a surpassé le total combiné des cinq années précédentes.

Lorsque les personnes ont été interrogées sur le type de thérapie le plus prometteur pour les investissements et le développement futurs, les TCG sont arrivées en tête (26 %), devant les ARNm (22 %) et les anticorps thérapeutiques (19 %).

Le rapport fournit des données sur les tendances et indique les points problématiques des essais cliniques en biotechnologie, alors que les sociétés cherchent à assurer le financement d'un développement continu et futur.

Téléchargez le rapport ici

Novotech s'est vue décerner une série de récompenses importantes dans le secteur, notamment le Prix du leadership CRO 2023, est le lauréat du Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique 2022, ainsi que le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique et a signé plus de 45 accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.