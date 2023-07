Investeringsforeningen Handelsinvest



Østergade 2



7400 Herning



Tlf. 9712 3355



info@handelsinvest.dk



www.handelsinvest.dk







Nasdaq Copenhagen A/S



Nikolaj Plads 6



1007 København K 14. juli 2023

Skift af investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen Handelsinvest

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har den 14. juli 2023 indgået aftale med Jyske Invest Fund Management A/S om salg af de investeringsforvaltningsaktiviteter, der vedrører administrationen af Investeringsforeningen Handelsinvest med virkning fra 30. september 2023.

På den forudsætning traf, bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest, på sit møde den 13. juli 2023 beslutning om at skifte investeringsforvaltningsselskab fra Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S til Jyske Invest Fund Management A/S med virkning fra den 30. september 2023.

Beslutning om skift af investeringsforvaltningsselskab afventer Finanstilsynets godkendelse.

Venlig hilsen

Henrik Kragh

Adm. direktør