GC Brieau est nommé meilleur fournisseur de services gérés au Québec et se classe pour une quatrième année consécutive au palmarès MSP 501

SHERBROOKE, Québec, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis le début de l’année, GC Brieau ne cesse de prouver sa croissance et continue sa lancée en figurant une année de plus dans le prestigieux classement de Channel Futures MSP 501. Les entreprises figurant sur cette liste représentent des leaders innovants et influents de l’industrie à l’échelle planétaire.

Depuis les 17 dernières années, les fournisseurs de services gérés du monde entier ont soumis des demandes pour figurer sur cette liste. L'enquête Channel Futures MSP 501 examine les performances des organisations sur la base des ventes annuelles, des revenus récurrents, des marges bénéficiaires, de la croissance, de l'innovation et des technologies utilisées.

Les MSP qui se qualifient doivent passer un examen rigoureux mené par l'équipe de recherche et les rédacteurs de Channel Futures. Elle classe les candidats en utilisant une méthodologie unique qui évalue les performances financières en fonction de la santé et de la viabilité à long terme, de la capacité à générer des revenus récurrents et de l'efficacité opérationnelle.

GC Brieau s'est distingué parmi un grand nombre de candidats, puisqu’il a été désigné comme l'un des meilleurs fournisseurs de services gérés au monde. L’entreprise a remporté la première place au Québec pour une quatrième année et s’est classée à la 109e place du classement mondial MSP 501 de 2023.

« Nous sommes extrêmement fiers d’être sur la liste du MSP501 pour une quatrième année consécutive. Cette reconnaissance nous pousse à continuer à innover, à nous surpasser et à élever nos standards encore plus haut. Nous sommes allons poursuivre cette dynamique positive et surtout, continuer à fournir des solutions informatiques performantes, sécuritaires et humaines à nos clients », affirme Samuel Nadeau, Président de GC Brieau.

Les gagnants ont été annoncés sur le site web de Channel Futures et seront honorés lors d'une cérémonie spéciale au cours du Channel Futures Leadership Summit, qui se tiendra du 30 octobre au 2 novembre à Miami, en Floride.

Depuis sa création, le MSP 501 est passé d'un classement concurrentiel à un groupe dynamique d'innovateurs axé sur des hauts niveaux de satisfaction de sa clientèle parmi les petites, moyennes et grandes organisations des secteurs public et privé. Un grand nombre de leurs services et produits technologiques se concentrent sur les besoins des clients dans les domaines du cloud, de la sécurité, de la collaboration et des équipes de travail hybrides.

« Les lauréats 2023 de Channel Futures MSP 501 ont persévéré dans les périodes difficiles pour devenir les fournisseurs informatiques les plus performants et les plus innovants du secteur aujourd'hui », a déclaré Jeff O'Heir, rédacteur en chef de Channel Futures et chef de projet MSP 501. « Le classement MSP 501 ne récompense pas les MSP uniquement en fonction de leur taille et de leur chiffre d'affaires. Il reconnaît le sens des affaires, les meilleures pratiques et les conseils fiables qu'ils fournissent chaque jour à leurs clients. Ils méritent cet honneur. »

« Nous adressons nos plus sincères félicitations aux lauréats de 2023 et notre gratitude aux milliers de MSP qui ont contribué à la croissance et au succès continus du secteur des services gérés », a déclaré Kelly Danziger, directeur général d'Informa Tech Channels. « Ces fournisseurs sont très certainement à l'origine d'une nouvelle vague d'innovation dans le secteur et font preuve d'un engagement à faire progresser les MSP et l'ensemble de la filière. »

À propos de GC Brieau

Fondée en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau s'est établie comme un leader dans le domaine des services TI, avec une expertise particulière dans les solutions Microsoft Modern Workplace, la cybersécurité et le support technique aux usagers. Forte d'un portefeuille de plus de trois cents clients et d'une expérience accumulée auprès de milliers d'utilisateurs, GC Brieau a acquis une vision globale des technologies. L’entreprise a perfectionné sa pratique pour offrir des solutions performantes et sécuritaires aux petites et moyennes entreprises avec soin et simplicité. L’engagement de GC Brieau envers l'excellence et l'innovation continue de positionner l’entreprise comme un partenaire de confiance pour leurs clients.

À propos de Channel Futures

Channel Futures est une destination médiatique et événementielle pour la communauté des canaux de distribution des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle fournit des informations, des perspectives et des connexions à l'ensemble de l'écosystème de distribution, y compris les fournisseurs de solutions (SP), les fournisseurs de services gérés (MSP), les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), les fournisseurs de services en nuage (CSP), les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les distributeurs, les courtiers en solutions technologiques, les sous-agents et les agents, ainsi que les principaux partenaires des fournisseurs de technologie et les fournisseurs de communication.

Ses propriétés comprennent de nombreux programmes de récompenses tels que Channel Futures MSP 501, une liste des fournisseurs de services gérés les plus influents et à la croissance la plus rapide dans l'industrie technologique, les événements Channel Partners et un groupe communautaire DEI, notre initiative pour éduquer, soutenir et promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) dans l'industrie des canaux de distribution des TIC. Channel Futures est l'endroit où le monde rencontre le canal.

Channel Futures fait partie d'Informa Tech, un fournisseur d'informations B2B leader sur le marché, spécialisé dans le secteur des TIC.