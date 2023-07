Réponse Aux Revues De L’aspartame De L’Organisation Mondiale De La Santé

English German French

Bruxelles, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse aux deux évaluations de l'aspartame, l’un des ingrédients les plus étudiés au monde, effectuées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et publiées aujourd’hui, l'Association internationale des édulcorants (ISA) se félicite que l'OMS ait réaffirmé la sécurité de l'aspartame par le biais de son principal organe scientifique responsable de l'évaluation de la sécurité des additifs alimentaires, le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Ces conclusions sont cohérentes avec celles de plus de 90 agences mondiales de sécurité des aliments qui ont confirmé la sécurité de l'aspartame, notamment l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui a revu l’aspartame à deux reprises, et l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).



« Le JECFA a une fois de plus réaffirmé la sécurité de l'aspartame après avoir mené une revue approfondie, complète et scientifiquement rigoureuse », a déclaré Frances Hunt-Wood, la Secrétaire générale de l'ISA. Lorsque l'aspartame est utilisé, comme tous les édulcorants, dans le cadre d’une alimentation équilibrée, celui-ci offre aux consommateurs la possibilité de réduire la consommation de sucre, ce qui représente un objectif essentiel en matière de santé publique. »

Dans le cadre de son évaluation globale, qui permet de confirmer à nouveau la sécurité de l'aspartame, le JECFA a examiné les conclusions du CIRC et n'a identifié aucun risque pour la santé humaine. Il est important de souligner que le CIRC n'est pas un organisme de sécurité des aliments et que sa classification 2B ne tient pas compte des niveaux de consommation ni du risque réel, de sorte qu'une revue du CIRC est beaucoup moins complète que les revues approfondies menées par des organismes de sécurité des aliments tels que le JECFA, et pourrait potentiellement être source de confusion pour les consommateurs.

Pour mettre cela en contexte, la classification 2B par le CIRC place l’aspartame dans la même catégorie que le kimchi et d'autres légumes marinés. Le CIRC devrait être le premier à préciser qu’il ne recommande pas aux personnes d’arrêter de consommer le kimchi pendant les repas.

Dans le cadre d'un régime alimentaire et d'un mode de vie globalement sains, l'aspartame peut être utile pour promouvoir les objectifs de santé publique en matière de réduction de la consommation de sucre et, en fin de compte, pour contribuer à la gestion du poids, au traitement du diabète ainsi qu’à la santé bucco-dentaire.

