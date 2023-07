Lynx Air ajoute Tampa Bay à son réseau

TORONTO, 14 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air a annoncé aujourd’hui une nouvelle expansion de son réseau américain, avec l’ajout de vols sans escale vers l’aéroport international de Tampa (TPA) à partir de l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL).



Lynx assurera quatre services par semaine au départ de Toronto et de Montréal, à partir du 16 novembre 2023 et du 17 novembre 2023, respectivement. La principale compagnie aérienne ultra-abordable du Canada propose désormais des vols à destination d’Orlando et de Tampa Bay, deux des destinations touristiques les plus populaires de la Floride. D’ici la fin de l’automne, Lynx proposera 66 vols par semaine au départ et à destination de la Floride, desservant Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver.

Les tarifs de Lynx sont vraiment très abordables, à partir de 115 $ CA* pour un aller simple à partir de Toronto ou de Montréal vers Tampa Bay, taxes et frais compris. Pour célébrer l’annonce d’aujourd’hui, Lynx a lancé une vente de sièges d’une durée limitée offrant jusqu’à 25 % de rabais sur tous les vols vers Tampa Bay et les destinations soleil. La vente commence le 14 juillet 2023 et se termine à 23 h 59 (HAE) le 16 juillet 2023. Elle est accessible avec le code promotionnel FLYUSA. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« Nous sommes ravis de relier les amateurs de soleil de l’Ontario et du Québec à Tampa Bay, l’une des destinations les plus dynamiques des États-Unis. Avec ses plages magnifiques, ses divertissements de classe mondiale et ses expériences culturelles, Tampa Bay a quelque chose à offrir à tous les visiteurs », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « L’annonce d’aujourd’hui représente une expansion importante de notre présence en Floride. Nous avons commencé à offrir des vols vers Orlando plus tôt cette année, et c’est déjà l’une de nos destinations les plus populaires. Nous sommes fiers d’offrir aux Canadiens davantage d’options ultra-abordables pour découvrir les paysages et les attractions de cette magnifique région des États-Unis. »

« L’aéroport international de Tampa est fier d’offrir davantage d’options de voyage à partir de Toronto et de Montréal avec notre nouveau partenaire aérien Lynx Air, le premier transporteur canadien à offrir un nouveau service vers TPA depuis la pandémie. Notre communauté est étroitement liée à nos voisins canadiens, qui constituent la plus grande source de visites internationales, d’accession à la propriété et d’investissements directs étrangers à Tampa Bay. Nous sommes impatients de mieux servir nos voyageurs en provenance et à destination du Canada et de leur ouvrir les portes menant à toutes les merveilles que notre région en pleine croissance a à offrir », a déclaré Joe Lopano, PDG de TPA.

Le premier vol de Lynx a eu lieu il y a un peu plus de 15 mois et l’annonce d’aujourd’hui porte son réseau à 17 destinations en Amérique du Nord, dont 5 aux États-Unis. Lynx exploite une flotte de sept Boeing 737 flambant neufs, et prévoit de la porter à 10 appareils d’ici la fin de 2023 et à 46 au cours des 4 à 5 prochaines années.

Calendrier des vols de Lynx en Floride

No de vol Date d’entrée en vigueur Fréquence Station

de départ Station

d’arrivée Y9 651 16 novembre LUN.-JEU.-VEN.-DIM. YYZ TPA Y9 752 16 novembre LUN.-JEU.-VEN.-DIM. TPA YYZ Y9 665 17 novembre LUN.-JEU.-VEN.-DIM. YUL TPA Y9 764 17 novembre LUN.-JEU.-VEN.-DIM. TPA YUL Y9 660 2 novembre LUN.-MAR.-JEU.-DIM. MCO YUL Y9 761 2 novembre LUN.-MAR.-JEU.-DIM. YUL MCO Y9 648 7 novembre MAR.-SAM. YYC MCO Y9 749 7 novembre MAR.-SAM. MCO YYC Y9 644 18 novembre SAM. YVR MCO Y9 746 18 novembre SAM. MCO YVR Y9 604 En opération Quotidiennement YYZ MCO Y9 705 En opération Quotidiennement MCO YYZ Y9 654 14 décembre MAR.-JEU.-VEN.-SAM. YYZ RSW Y9 755 14 décembre MAR.-JEU.-VEN.-SAM. RSW YYZ

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

-30-

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus respectueux de l’environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou connectez-vous avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.