Neue Phase-II-Daten zeigen den potenziellen Nutzen von Nipocalimab bei Schwangeren mit hohem Risiko für früh einsetzende schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen

92 Prozent der mit Nipocalimab behandelten Schwangerschaften führten zu einer Lebendgeburt, wobei 54 Prozent in oder nach 32 Wochen ohne intrauterine Transfusionen entbanden1



BEERSE, Belgien, July 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson haben heute positive Ergebnisse der offenen klinischen Phase-II-Studie UNITY zur Behandlung von Schwangeren mit hohem Risiko für eine früh einsetzende schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen bekanntgegeben.1 Ein statistisch signifikanter Anteil (54 Prozent [n=7/13]) der Studienteilnehmerinnen, die Nipocalimab erhielten, erreichte den primären Endpunkt einer Lebendgeburt im Gestationsalter von 32 Wochen oder später ohne intrauterine Transfusionen (IUT)1,a, verglichen mit dem historischen Referenzwert von 10 Prozent, der aus veröffentlichten und unveröffentlichten Daten abgeleitet wurde (siehe Anmerkung der Redaktion b).2-5,b Bei den sieben Teilnehmerinnen, die den primären Endpunkt erreichten, lag das mittlere Gestationsalter bei der Entbindung bei 37 und 1/7 Wochen.6 Diese Studie zeigt das Potenzial von Nipocalimab, den zugrunde liegenden Krankheitsmechanismus einer früh einsetzenden schweren hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen zu bekämpfen.1 Im Falle einer Zulassung wäre Nipocalimab die erste Behandlung gegen den neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn) und die erste zugelassene nicht-chirurgische Intervention bei Schwangerschaften mit hohem Risiko für eine hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen in der Europäischen Union.7 Diese Daten wurden erstmals am 26. Juni 2023 auf dem Weltkongress der Fetal Medicine Foundation in Valencia, Spanien, vorgestellt.1



Nipocalimab ist derzeit die einzige in der klinischen Entwicklung befindliche Therapie für die Behandlung von alloimmunisiertenc Schwangeren mit hohem Risiko für eine schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen7, einer ernsthaften und seltenen Erkrankung, die auftritt, wenn die Blutgruppen einer Schwangeren und des Fötus nicht miteinander kompatibel sind, was zu einer lebensbedrohlichen Anämie beim Fötus oder beim Kind führen kann.8

„Schwangere, die von einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen betroffen sind, sind derzeit mit einer hohen Behandlungslast konfrontiert, wie z. B. wiederholten, invasiven IUT, die den Zugang zu einer Spezialbehandlung erfordern und das Leben des Fötus gefährden“, so Dr. Kenneth J. Moise Jr., Professor in der Abteilung für Frauengesundheit und Direktor des Comprehensive Fetal Care Center an der Dell Medical School der University of Texas in Austin und leitender Prüfarzt der Studie.d „Ich finde diese Daten ermutigend, da sie darauf hindeuten, dass Familien eine wirksame, nicht-chirurgische Behandlungsoption bei schwerer hämolytischer Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen zur Verfügung stehen könnte, wenn sie zugelassen wird.“

In der klinischen UNITY-Studie hatten 12 von 13 Teilnehmerinnen eine Lebendgeburt.1 Weitere Ergebnisse zeigen:

Bei den Schwangerschaften, die den primären Endpunkt einer Lebendgeburt im Gestationsalter von oder nach 32 Wochen ohne IUT erreichten (54 Prozent; n=7/13), benötigte ein Kind eine einfache (Blut-)Transfusion. 6,e Bei Schwangerschaften, die eine IUT erforderten (n=6/13), benötigten alle lebend geborenen Kinder (n=5/5) eine einfache Transfusion. 1 Von den 12 Lebendgeborenen benötigte ein Säugling eine Austauschtransfusion (Blut). 1,f

Bei Schwangerschaften, die eine IUT erforderten (n=6/13), benötigten alle lebend geborenen Kinder (n=5/5) eine einfache Transfusion. Von den 12 Lebendgeborenen benötigte ein Säugling eine Austauschtransfusion (Blut). Das mediane Gestationsalter bei der ersten IUT betrug 28 und 3/7 Wochen (Bereich: 24 1/7 – 31 5/7 Wochen) für die Lebendgeborenen. 1

Es gab keine Berichte über fötalen Hydrops.1,g



Nipocalimab wurde in allen untersuchten Dosisgruppen von Schwangeren mit hohem Risiko für früh einsetzende schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen allgemein gut vertragen:

In einer Schwangerschaft kam es aufgrund von Komplikationen nach einer IUT im Gestationsalter von 22 und 5/7 Wochen zum Absterben des Fötus. 1 Diese Komplikationen wurden als nicht auf Nipocalimab zurückzuführen angesehen. 1 Es gab keine Todesfälle bei Müttern oder Säuglingen. 1

Diese Komplikationen wurden als nicht auf Nipocalimab zurückzuführen angesehen. Es gab keine Todesfälle bei Müttern oder Säuglingen. Bei den am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen handelte es sich um Ereignisse, die in der Schwangerschaft oder bei schwerer hämolytischer Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen nicht ungewöhnlich sind. 1

Bei der Mehrheit der Teilnehmerinnen standen die schwerwiegenden Nebenwirkungen (auch schwere unerwünschte Ereignisse, SUE [n=4]) in erster Linie im Zusammenhang mit einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen oder verschiedenen schwangerschaftsassoziierten Erkrankungen und traten ohne erkennbares Muster oder Zusammenhang mit der Behandlung mit Nipocalimab auf. Bei zwei Teilnehmerinnen, die Lebendgeburten hatten, traten SUE auf, die möglicherweise mit Nipocalimab zusammenhängen. 1 Bei einer Teilnehmerin traten ein subchorionisches Hämatom, h eine fetale Wachstumsrestriktion und eine Verlangsamung der fetalen Herzfrequenz auf. 1 Bei der anderen Teilnehmerin kam es zu einer vorzeitigen Ablösung der Plazenta. 1

Bei einer Teilnehmerin traten ein subchorionisches Hämatom, eine fetale Wachstumsrestriktion und eine Verlangsamung der fetalen Herzfrequenz auf. Bei der anderen Teilnehmerin kam es zu einer vorzeitigen Ablösung der Plazenta. Das Serum-Immunglobulin G (IgG) von Neugeborenen und Säuglingen näherte sich im Alter von 24 Wochen den normalen physiologischen Nadirwerten an.1 Insgesamt traten bei Neugeborenen/Säuglingen mit mütterlicher Nipocalimab-Exposition keine ungewöhnlichen/unerwarteten Kinderkrankheiten auf, und die bei Neugeborenen/Säuglingen gemeldeten Infektionen sind im Allgemeinen solche, die während der Neugeborenenperiode bis zum Säuglingsalter häufig auftreten.1

Nipocalimab wies angesichts der günstigen Wirksamkeitsergebnisse in der Studie, des erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs und des Potenzials für fötale/neonatale Morbidität oder Mortalität ein akzeptables Nutzen-Risiko-Profil auf und wurde insgesamt gut vertragen, was für die weitere klinische Entwicklung einer Behandlung der hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen spricht.1

„Trotz der Fortschritte in der pränatalen und neonatalen Versorgung sind Frauen, die von einer Schwangerschaft mit einhergehender hämolytischer Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen betroffen sind, immer noch mit einer hohen Behandlungslast konfrontiert, und die Babys benötigen möglicherweise auch nach der Geburt noch medizinische Hilfe“, so Dr. Ludovic de Beaucoudrey, Leitender Direktor, Leiter des Therapiebereichs Immunologie, Janssen-Cilag Limited. „Wir sind motiviert durch die Dringlichkeit, eine neue Behandlungsoption zu entwickeln, und werden weiterhin auf dem Status eines Arzneimittels für Orphan Drugs aufbauen, der Nipocalimab von der Europäischen Arzneimittel-Agentur zuerkannt wurde, um das Potenzial dieses Medikaments weiter zu erforschen, während wir uns bemühen, bedeutende Fortschritte bei der Behandlung einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen zu erzielen.“

„Es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf, um die ernsten und lebensbedrohlichen gesundheitlichen Folgen einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen zu bekämpfen. Unser Ziel ist es, das bestehende Paradigma für Familien, die unter den Folgen einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen leiden, zu verändern, indem wir die Zulassung einer zielgerichteten und wirksamen Therapie anstreben“, so Dr. Katie Abouzahr, Vizepräsidentin, Autoantibody Portfolio and Maternal Fetal Disease Area Leader, Janssen Research & Development, LLC. „Diese Phase-II-Daten der UNITY-Studie bei Hochrisikoschwangerschaften zeigen die wichtige Rolle, die Nipocalimab, ein FcRn-blockierender Antikörper, bei der Verhinderung der Übertragung von mütterlichen Alloantikörpern durch die Plazenta spielen kann, und bieten damit eine potenzielle Behandlungsoption für diese verheerende Krankheit.“

Nipocalimab erhielt im Oktober 2019 von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) den Status eines Arzneimittels für seltene Erkrankungen (Orphan Drug) zur Vorbeugung einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeboren sowie im Juli 2019 den Fast-Track-Status und im Juni 2020 den Status eines Arzneimittels für seltene Erkrankungen (Orphan Drug) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).7,9,10

Anmerkungen der Redaktion

Intrauterine Transfusion: ein invasiver, technisch komplexer chirurgischer Eingriff, bei dem Spezialisten dem Fötus Blut (rote Blutkörperchen) von einem Spender injizieren, in der Regel durch die Nabelschnur, und der mit Komplikationen verbunden sein kann, die zu Morbidität, fötaler Mortalität und Frühgeburtlichkeit führen können.11,12 Der in dieser Studie verwendete historische Bezugspunkt basiert auf Daten aus der veröffentlichten Literatur (n=51) und aus akademischen Forschungszentren, die über Fachwissen im Umgang mit früh einsetzender schwerer hämolytischer Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen verfügen, darunter das Fetal Center am Children's Memorial Hermann Hospital in Houston, Texas, USA (n=2), das Department of Maternal Fetal Medicine an der Ohio State University in Columbus, Ohio, USA (n=4) und das University of Toronto Fetal Medicine Program am Mount Sinai Hospital in Toronto, Kanada (n=12).2-5 In diesen 69 Fällen war bei allen Patientinnen mit früheren Schwangerschaften mit früh einsetzender schwerer hämolytischer Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen eine IUT bei nachfolgenden Risikoschwangerschaften erforderlich. Ein konservativer Richtwert von 10 Prozent der Patientinnen, die keine IUT benötigen, wurde gewählt, um Unsicherheiten bei der Genauigkeit und Darstellung der zugrunde liegenden Daten zu berücksichtigen.2 Alloimmunisierung: eine Immunreaktion auf fremde Antigene bei Kontakt mit genetisch unterschiedlichen Zellen oder Geweben.13 Dr. Kenneth Moise ist als Berater für Janssen tätig. Er hat keine Vergütung für seine Medienarbeit erhalten. Einfache Transfusion: ein Verfahren, bei dem ein Patient Blut von einem anderen Blutspender erhält.14 Neugeborene, die von einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen betroffen sind, erhalten Transfusionen zur Behandlung einer schweren Anämie.7 Austauschtransfusion: ein Verfahren, bei dem der größte Teil des Blutes des Patienten (das die antigen-positiven roten Blutkörperchen enthält) entfernt und durch frisches Spenderblut oder -plasma ersetzt wird, das einen normalen Bilirubinspiegel aufweist.15 Austauschtransfusionen werden im Rahmen einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen bei Neugeborenen eingesetzt, deren Bilirubinwerte weiterhin auf ein behandelbares Niveau ansteigen.15 Austauschtransfusionen sind ein invasives Verfahren mit potenziell schwerwiegenden Nebenwirkungen und einem hohen Sterberisiko.15 Fötaler Hydrops: ein Zustand, bei dem sich große Mengen an Flüssigkeit im Gewebe und in den Organen des Babys ansammeln, was zu starken Schwellungen (Ödemen) führt und lebensbedrohlich sein kann.16 Etwa die Hälfte der ungeborenen Babys mit Hydrops überlebt nicht.16 Der fötale Hydrops ist eine Komplikation in Zusammenhang mit einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen, die auftritt, wenn das Immunsystem der Mutter die roten Blutkörperchen des Babys zerstört.16 Subchorionhämatom: Blutung, die unter den Chorionmembranen der Plazenta auftritt, die den Embryo in der Gebärmutter umschließen.17 Man geht davon aus, dass sie entsteht, wenn sich die Chorionmembranen teilweise von der Gebärmutterwand lösen.17

Über UNITY

UNITY (NCT03842189) ist eine globale, multizentrische, offene, nicht verblindete klinische Studie der Phase II zur Untersuchung der Sicherheit, Wirksamkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Nipocalimab für die Behandlung von Schwangeren mit hohem Risiko für früh einsetzende schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen.18 An der Studie nahmen RhD (D)- oder Kell (K)-alloimmunisierte Schwangere mit Einlingsschwangerschaften teil, bei denen ein hohes Risiko für früh einsetzende schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen bestand und bei denen in der Anamnese eine schwere fetale Anämie, ein fötaler Hydrops oder eine Totgeburt in der ≤ 24 Schwangerschaftswoche festgestellt wurde.1 An der Studie nahmen 13 Teilnehmerinnen mit 14 Schwangerschaften teil.1 Eine Schwangerschaft wurde in die Sicherheitsanalyse einbezogen, aber nicht in die Wirksamkeitsanalyse aufgenommen, da der Fötus wegen einer genetischen Störung, die nicht mit einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen zusammenhing, im Schwangerschaftsalter von 17 Wochen vorzeitig abgetrieben wurde.1 Aufgrund von Komplikationen nach einer IUT, die im Gestationsalter von 22 und 5/7 Wochen durchgeführt wurde, kam es bei einer Schwangerschaft zum Absterben des Fötus, was nach Ansicht des Prüfarztes nicht auf Nipocalimab zurückzuführen war.1 Die Teilnehmerinnen erhielten einmal wöchentlich intravenöse Infusionen.1 Der primäre Endpunkt war eine Lebendgeburt im Gestationsalter von 32 Wochen oder später, ohne dass während der gesamten Schwangerschaft eine IUT erforderlich war.1 Die Sicherheit wurde bei den 13 teilnehmenden Müttern 24 Wochen nach der Entbindung und bei den Säuglingen bis zu 96 Wochen nach der Geburt überwacht.1

Über die hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen

Die hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen ist eine seltene Krankheit, bei der mütterliche Alloantikörper, die vom Immunsystem der Schwangeren gebildet werden, die Plazenta passieren und die roten Blutkörperchen des Fötus angreifen, was zu einer Hämolyse der fötalen roten Blutkörperchen und damit zu einer Anämie führt.8 Die Symptome einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen können von leicht bis lebensbedrohlich reichen; in einigen Fällen kann es zu einer Neugeborenengelbsucht oder Hyperbilirubinämie kommen, und schwere Fälle können zu einer lebensbedrohlichen fötalen Anämie führen, die einen Eingriff erfordert, um die Entwicklung eines fötalen Hydrops zu verhindern.19 Mit jeder Schwangerschaft mit einem Antigen-positiven Fötus nimmt der Schweregrad der Erkrankung zu, wobei die hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen aufgrund der wiederholten Alloimmunisierung in einem früheren Gestationsalter auftritt.20 Derzeit gibt es in der Europäischen Union keine zugelassenen nicht-chirurgischen Interventionen für Schwangerschaften mit hohem Risiko für eine früh einsetzende schwere hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen,7 und Schwangerschaften mit schwerer hämolytischer Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen können wiederholte IUT erforderlich machen.21 IUT sind invasive, technisch komplexe chirurgische Eingriffe, die von Fachärzten in spezialisierten medizinischen Zentren durchgeführt werden, und diese Eingriffe können mit einer erhöhten Rate an fötaler Sterblichkeit und Frühgeburten verbunden sein.11,12 Die am schwierigsten zu behandelnden Fälle einer hämolytischen Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen sind diejenigen, die sich vor der 24. Schwangerschaftswoche entwickeln und hier als früh einsetzend definiert werden, da die IUT mit einer höheren Komplikationsrate und Sterblichkeit verbunden ist.22 Die hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen wird als seltene Krankheit eingestuft, und die schwere Form ist noch seltener.7,8 Nach Angaben der EMA wird in der Europäischen Union die Zahl der Patientinnen mit einem Risiko für eine hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen auf etwa 3,6 von 10 000 geschätzt.7

Über Nipocalimab

Nipocalimab ist ein in der Erprobung befindlicher, hochaffiner, vollständig humaner, aglykosylierter, effektorfreier monoklonaler Antikörper, von dem angenommen wird, dass er selektiv FcRn blockiert, um die Konzentrationen zirkulierender IgG-Antikörper, einschließlich Autoantikörper und Alloantikörper, die verschiedenen Erkrankungen zugrunde liegen, zu senken.23 Nipocalimab ist der einzige Anti-FcRn-Körper, der in drei Schlüsselsegmenten des Autoantikörperbereichs untersucht wird: mütterlich-fötale Erkrankungen, die durch mütterliche Alloantikörper vermittelt werden (z. B. hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen); seltene Autoantikörpererkrankungen (z. B. generalisierte Myasthenia gravis bei Erwachsenen und Kindern, chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie, warme autoimmune hämolytische Anämie und idiopathische entzündliche Myopathien) und verbreitete rheumatologische Erkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis, Sjögren-Krankheit und systemischer Lupus erythematodes).18,24-31 Die Blockade von FcRn durch Nipocalimab hat das Potenzial, die Gesamtautoantikörperspiegel zu senken und gleichzeitig die Immunfunktion aufrechtzuerhalten. Es wird angenommen, dass die FcRn-Blockade auch die plazentare Übertragung von mütterlichen Alloantikörpern auf den Fötus verhindert.18,32

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patient:innen auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel und Netzhaut; Immunologie; Infektionskrankheiten und Impfstoffe; Neurowissenschaften; Onkologie; und Lungenhochdruck.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/EMEA. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA, um Neuigkeiten zu erfahren. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC und Janssen-Cilag Limited sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von Nipocalimab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Research & Development, LLC, und einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter www.sec.gov oder www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

