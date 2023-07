WHRグローバル (WHR Global)、2023年手当･日当ベンチマークレポート「専門家に聞く (Ask an Expert)」を発表

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

ミルウォーキー発, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルな人材リロケーション業界のリーダーであるWHRグローバル (WHR) が、国際的な2023年手当・日当ベンチマークレポート「専門家に聞く」を発表した。



WHRのミッションは、顧客に優れたリロケーションサービスを提供することであり、そのためには世界中の生活費を把握する必要がある。そこで、一つの都市だけでなく、世界中の多くの都市の真の生活費を理解するための包括的なガイドである、「専門家に聞く:2023年手当・日当ベンチマークレポート (Ask an Expert 2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report)」を作成した。

WHRの戦略的イニシアチブマネジャーであるショーン・スラン(Sean Thrun)は次のように述べている。「スイスでの元駐在員および元リロケーションコーディネーターとしての私自身の経験から、外国への転勤の難しさや複雑さはよく理解しています。このベンチマークレポートと直接の知識により、WHRはモビリティチームに貴重な洞察とガイダンスを提供し、グローバルな任務の複雑性により効果的に対応できるようになります。」

このレポートには、11,000都市からの880万件の価格情報が含まれ、国別にベンチマークされた価格には、都心部内外の1LDKおよび3LDKの家賃、1ヶ月あたりの水道光熱費、現地の交通機関などが含まれている。生活費の現実を理解することで、リロケーションチームはスケーラブルなソリューションを作成できるようになるため、企業はより生産的な異動を行うことができ、従業員にとってはこれまで以上にスムーズな移行が可能になる。

このレポートでは、手当や日当について、グローバルな固定額にするのか、場所によって変動させるのかを問わず、「パルスチェック」を行うことができる。グローバルモビリティチームが、従業員に支給している手当や日当がその国の平均より低いと感じているならば、都市別のベンチマークレポートの内訳を含む無料コンサルティングについて、WHRに今すぐ問い合わせされたい。

グローバルモビリティチームは、99ヶ国を網羅する本レポートを、以下のようなベンチマークに利用することができる:

赴任者や通勤者に対して支給される月々の住宅手当

赴任者や通勤者に対して支給される月々の水道光熱費手当

赴任者や通勤者に対して支給される月々の交通費手当

下見や住宅探しのために出張する際の交通費日当、および

下見や住宅探しのために出張する際の食費日当。



リロケーションマネージャーの方であっても、ビジネスリーダーの方であっても、今すぐ「専門家に聞く:2023年手当・日当ベンチマークレポート」に投資することで、リロケーション予算と従業員福利厚生方針について、信頼の置ける情報に基づいた決定を下すことができる。

詳細なデータを閲覧し、2023年手当・日当ベンチマークレポート「専門家に聞く」の全文は、こちらからダウンロードされたい。

「専門家に聞く:2023年手当・日当ベンチマークレポート」は、情報提供のみを目的とするものである。

WHRグローバルについて

WHRグローバル (WHR) は、ベストインクラスのサービス提供と独自の最先端技術の特長を持つ、顧客主導型の民間グローバルリロケーションマネジメント企業である。WHRは米国、スイス、シンガポールにオフィスを構えている。過去10年間の顧客維持率は100%で、WHRはグローバルな従業員リロケーションの信頼できるリーダーとしての地位を維持している。WHRは「人生を前進させる (Advancing Lives Forward®)」と「複雑なことを、シンプルに (Making the Complex Simple)」というビジョンと情熱を持って活動している。WHRについて詳しくは、https://www.whrg.com/を参照するか、LinkedInまたはTwitterでフォローされたい。

問い合わせ先:

ショーン・スラン (Sean Thrun)、戦略的イニシアチブマネジャー

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com