WHR Global, 2023 Allowances & Per Diems Benchmark 보고서 ‘전문가에게 물어보세요’ 발표

밀워키, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 인력 재배치 업계 선도 기업인 WHR Global (WHR)이 2023 Allowances & Per Diems Benchmark 보고서 “전문가에게 물어보세요!”를 발간했다.



WHR의 목표는 고객들에게 우수한 재배치 서비스를 제공하는 것으로, 이를 위해 세계 생활비 수준과 리듬을 맞춰야 할 필요가 있다. 이에 우리는 Ask an Expert 2023 Allowances & Per Diems Benchmark 보고서를 발간했다. 이 보고서는 한 도시에만 한정되지 않고 세계 여러 도시의 현실적인 생활비 수준을 가늠하는 데 도움을 주는 종합 가이드다.

WHR의 전략 이니셔티브 매니저인 Sean Thrun 은 “스위스에 거주했던 전직 국외 거주자이자 전직 이주 코디네이터로서의 개인적인 경험을 바탕으로 해외 이주에 따르는 어려움과 복잡성에 대해 깊이 이해하고 있다”면서 “이번 벤치마크 보고서와 직접 체득한 지식을 통해 WHR은 기업들의 모빌리티 팀에 값어치 있는 인사이트와 지침을 제공해 복잡한 글로벌 업무를 좀 더 효과적으로 탐색해갈 수 있도록 돕는다”고 말했다.

보고서에는 1만 1,000개 도시에서의 가격 제출서 880만 건이 포함되었으며, 국가별 벤치마크 가격에는 도심 안팎의 침실 1&3개 임대 가격, 월 공공 유틸리티 비용, 지역 교통비 등이 포함되었다. 생활비의 현실을 이해하는 것은 확장이 용이한 솔루션을 창출하고 회사가 좀 더 생산적으로 돌아갈 수 있도록 재배치 팀을 도움으로써 직원 전환 과정을 어느 때보다 순탄하게 만든다.

기업들은 보고서를 검토해 금액을 전 세계 고정으로 관리하든, 아니면 지역별로 변화를 주든, 수당과 일일 경비의 ‘흐름을 확인’할 수 있다. 만약 모빌리티 팀이 자사 직원들에게 제공되는 수당과 일일 경비가 해당 국가 평균보다 낮다는 걸 확인한 경우, WHR 측에 연락해 도시별 벤치마크 보고서 분석을 포함한 무료 상담을 받을 수 있다.

글로벌 모빌리티 팀은 99개 국가를 다룬 이 보고서를 통해 아래 사항의 벤치마크를 파악할 수 있다.

배치&통근자위한 월 주택 수당

배치&통근자 위한 월 유틸리티 수당

배치&통근자 위한 월 교통 수당

사전 방문 및 집 구하기에 드는 일일 이동 경비

사전 방문 및 집 구하기에 드는 일일 식사 경비



재배치 관리자이거나 회사 경영자라면, Ask an Expert 2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report에 투자해 재배치 예산 및 직원 복지 정책을 수립하는 데 좀 더 정통한 결정을 내릴 수 있다.

2023 Allowances & Per Diems Benchmark 보고서 “전문가에게 물어보세요”에 담긴 자세한 데이터 확인과 다운로드는 이곳에서 진행할 수 있다.

2023 Allowances & Per Diems Benchmark 보고서 “전문가에게 물어보세요”는 정보 제공을 위한 목적으로만 제작되었다.

WHR Global 개요

WHR Global (WHR)은 인력 재배치 관리를 전문으로 하며 고객이 주도하는 글로벌 비상장 기업으로 업계 최고 수준의 서비스 제공 구조와 자체 개발한 첨단 기술로 유명하다. WHR는 미국 위스콘신주 밀워키, 스위스 바젤, 싱가포르에 사업체를 운영하고 있다. 지난 10여년 간 100%의 고객 유지율을 달성한 WHR은 신뢰받는 글로벌 인력 재배치 서비스 제공사로 입지를 굳혀 나가고 있다. WHR은 Advancing Lives Forward®, 그리고 Making the Complex Simple을 경영 비전과 열정으로 삼고 있다. WHR에 대한 자세한 정보는 홈페이지(https://www.whrg.com/), LinkedIn, Twitter에서 확인할 수 있다.

언론 연락처:

Sean Thrun, Strategic Initiatives Manager

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com