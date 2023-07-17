WHR Global 发布“专家问答”2023 年度补贴和每日津贴基准报告

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密尔沃基, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global (WHR)，全球雇员搬迁行业的领导者，宣布发布其名为“专家问答！”的国际 2023 年度补贴和每日津贴基准报告。



WHR 的使命是为客户提供优质的搬迁服务，为此，我们需要根据全球不同地区的生活成本制定相应服务和报价。为实现这一目标，我们创建了“专家问答”2023 年度补贴和每日津贴基准报告。此份报告是一份了解真实生活成本的综合指南，适用于全球诸多城市。

“我在瑞士定居，之前担任过搬迁协调员，积累了一些个人经验，对国际搬迁面临的挑战和复杂性有深刻的理解，”WHR 战略计划经理 Sean Thrun 表示。“此份基准报告和一手资料使 WHR 能够为流动团队提供有价值的见解和指导，让他们能够更有效地应对复杂的全球任务。”

此报告包括来自 11,000 座城市的 880 万份价格报告和按国家划分的价格基准，包括位于市中心和郊区一居室和三居室的租赁价格、每月水电费用、当地交通成本等。了解生活成本的实际情况有助于搬迁团队创建可扩展的解决方案，并助力企业进行更有成效的搬迁，使员工的搬迁比以往更加顺利。

此报告让企业无论是选择在全球范围内管理固定金额，或是在各地管理可变金额，都能“实时监测”他们的补贴和每日津贴。如果全球流动团队发现向其员工提供的补贴和每日津贴低于该国平均水平，包括按城市细分的基准报告，请立即联系 WHR 进行免费咨询。

全球流动团队可以使用这份涵盖 99 个国家/地区的报告，对以下内容进行基准测试：

外派人员和通勤人员的每月住房补贴；

外派人员和通勤人员的每月水电补贴；

外派人员和通勤人员的每月交通补贴；

预览和寻家旅行的每日交通津贴，以及

预览和寻家旅行的每日膳食津贴。



无论您是搬迁经理还是企业领导，现在投资专家问答 2023 年度津贴和每日津贴基准报告可以助力您为自己的搬迁预算和员工福利政策做出最明智的决策。

下载完整 2023 年度津贴和每日津贴基准报告“专家问答”并查看更多信息。

专家问答 2023 年度补贴和每日津贴基准仅供参考。

关于 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家私人、以客户为向导的全球搬迁管理公司，以一流的服务及尖端、专有的科技而著称。WHR 在美国、瑞士和新加坡均设有办事处。凭借过去十年中 100% 客户留存率，WHR 继续将自身定位为全球雇员搬迁行业值得信赖的领袖。WHR 始终秉承着推进生活®和使复杂的事情变得简单的愿景和热情。欲了解更多 WHR 相关信息，请访问 https://www.whrg.com/，或关注 LinkedIn 或 Twitter。

联系方式：

Sean Thrun, Strategic Initiatives Manager

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com