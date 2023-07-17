WHR Global 發布「專家問答」2023 年度補貼和每日津貼基準報告

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密爾沃基, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global (WHR)，全球僱員搬遷行業的領導者，宣布發布其名為「專家問答！」的國際 2023 年度補貼和每日津貼基準報告。



WHR 的使命是為客戶提供優質的搬遷服務，為此，我們需要根據全球不同地區的生活成本制定相應服務和報價。為實現這一目標，我們制定了「專家問答」2023 年度補貼和每日津貼基準報告。此報告是一份了解真實生活成本的全面指南，適用於全球諸多城市。

「我在瑞士定居，之前擔任過搬遷協調員，積累了一些個人經驗，對國際搬遷面臨的挑戰和複雜性有深刻的理解，」WHR 戰略計劃經理 Sean Thrun 表示。「此份基準報告和一手資料使 WHR 能夠為移動團隊提供有價值的見解和指導，讓他們能夠更有效地應對複雜的全球任務。」

此報告包括來自 11,000 座城市的 880 萬份價格報告和按國家劃分的價格基準，包括位於市中心和郊區一居室和三居室的租賃價格、每月水電費用、當地交通成本等。了解生活成本的實際情況有助於搬遷團隊創建可擴展的解決方案，並助力企業進行更有成效的搬遷，使員工的搬遷比以往更加順利。

此報告讓企業無論是選擇在全球範圍內管理固定金額，或是在各地管理可變金額，都能「實時監測」他們的補貼和每日津貼。如果全球移動團隊發現向其員工提供的補貼和每日津貼低於該國平均水平，包括按城市細分的基準報告，請立即聯繫 WHR 進行免費諮詢。

全球流動團隊可以使用這份涵蓋 99 個國家/地區的報告，對以下內容進行基準測試：

外派人員和通勤人員的每月住房補貼；

外派人員和通勤人員的每月水電補貼；

外派人員和通勤人員的每月交通補貼；

預覽和尋家旅行的每日交通津貼，以及

預覽和尋家旅行的每日膳食津貼。



無論您是搬遷經理還是企業領導，現在投資專家問答 2023 年度津貼和每日津貼基準報告可以助力您為自己的搬遷預算和員工福利政策做出最明智的決策。

下載完整 2023 年度津貼和每日津貼基準報告「專家問答」並查看更多資訊。

「專家問答」2023 年度補貼和每日津貼基準僅供參考。

關於 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家私人、以客戶為嚮導的全球搬遷管理公司，以一流的服務及尖端、專有的科技而著稱。WHR 在美國、瑞士和新加坡均設有辦事處。憑藉過去十年中 100% 客戶留存率，WHR 繼續將自身定位為全球僱員搬遷行業值得信賴的領袖。WHR 始終秉承着推進生活®和使複雜的事情變得簡單的願景和熱情。欲了解更多 WHR 相關訊息，請造訪 https://www.whrg.com/，或關注 LinkedIn 或 Twitter。

聯絡方式：

Sean Thrun, Strategic Initiatives Manager

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com