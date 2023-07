WENDEL : Cyril Marie nommé Directeur général adjoint stratégie et développement corporate de Wendel

English French

COMMUNIQUÉ – 17.07.2023

Cyril Marie nommé Directeur général adjoint stratégie et développement corporate de Wendel

Wendel annonce la nomination de Cyril Marie en tant que Directeur général adjoint, stratégie et développement corporate à compter du 25 juillet prochain. À ce titre, il sera en charge des projets de croissance et de développement externes (M&A, sociétés de gestion et partenariats stratégiques) dans le cadre de la mise en place au sein de Wendel d’une nouvelle activité de gestion d’actifs pour compte de tiers, comme annoncé en mars dernier.

Biographie de Cyril Marie

Cyril Marie, 48 ans, a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Il était jusqu’à présent Chief Financial Officer, Head of Strategy & Corporate Development et Membre du Comité de Direction Générale de Natixis Investment Managers.

Cyril a commencé sa carrière en 1999 chez BBSP comme analyste financier. Il a rejoint le Groupe BPCE en 2002 où il a occupé plusieurs postes au sein de la Direction Finance et Stratégie. En 2009, il intègre Natixis Investment Manager avec pour mission de superviser la stratégie globale et les opportunités de développement. Il devient Chief Financial Officer en 2017. Dans le cadre de ses fonctions, il a participé au développement du modèle multi-affiliés de Natixis au travers d’acquisition et de création de société de gestion et en présidant les Conseils d’administration de nombreux affiliés.

Cyril Marie est titulaire d’un DEA en Finance de l’Université Paris-Dauphine

Agenda

27 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (après bourse).

26 octobre 2023

Activité du 3e trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (après bourse).

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



