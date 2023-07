Metro Chaîne D’Approvisionnement fait un don de 75 000 $ pour aider Jeunesse, J’écoute à fournir des services de santé mentale essentiels aux jeunes du Canada

English French

TORONTO, 17 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement, un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d’approvisionnement pour de nombreuses organisations mondiales dans les secteurs des biens de consommation, de la vente au détail et de l’industrie, a fait un don de 75 000 $ à Jeunesse, J’écoute, un fournisseur de longue date de services de santé mentale en ligne gratuits et confidentiels, offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des jeunes partout au Canada.



« C’est pourquoi nous sommes fiers d’aider Jeunesse, J’écoute à fournir des services de santé mentale essentiels aux jeunes du Canada, au moment où ils en ont le plus besoin », a déclaré Chris Fenton, président et directeur général de Metro Chaîne D’Approvisionnement.

Lors de son lancement en 1989, Jeunesse, J’écoute a été le premier service canadien de consultation téléphonique pour les jeunes. Depuis, il s’est développé pour devenir un service de santé mentale en ligne qui met en relation des jeunes en difficulté à travers le Canada avec des conseillers professionnels et des intervenants bénévoles en cas de crise, par téléphone, par textos ou par clavardage. Depuis janvier 2020, Jeunesse, J’écoute a eu plus de 15,5 millions d’interactions avec des jeunes, et ce chiffre augmente chaque jour. En moyenne, 76 % des jeunes qui ont utilisé le service disent avoir partagé avec Jeunesse, J’écoute quelque chose qu’ils n’avaient jamais partagé auparavant.

« Les jeunes de tout le pays sont en difficulté — notre personnel de première ligne entend parler d’eux tous les jours. Les jeunes parlent d’anxiété, de dépression, de relations, d’isolement et de suicide. Le bon côté des choses? Des jeunes gens courageux demandent de l’aide, et notre service de première ligne est là pour discuter de tout ce qu’ils veulent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J’écoute. « Merci à Metro Chaîne D’Approvisionnement pour ce généreux don et pour son soutien au travail de Jeunesse, J’écoute. »

À propos de Metro Chaîne D’Approvisionnement

Depuis près de 50 ans, Metro Chaîne D’Approvisionnement aide certaines des marques mondiales à la croissance la plus rapide à obtenir des résultats commerciaux durables grâce à des solutions innovantes de bout en bout en matière de chaîne d’approvisionnement. Premier fournisseur privé de solutions intégrées de chaîne d’approvisionnement au Canada, elle gère près de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 employés. En 2023, Metro Chaîne D’Approvisionnement a reçu le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées pour son expertise stratégique, sa culture de l’innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

