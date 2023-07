Valoe nimitti uuden johtoryhmän

English Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 17.7.2023 klo 15.45

Valoe Oyj:n (”Valoe” tai ”Yhtiö”) johtoryhmään on valittu uusiksi jäseniksi Tuukka Savisalo, Teemu Pulkkinen ja Matts Kempe. Entisistä jäsenistä johtoryhmässä jatkavat toimitusjohtaja Iikka Savisalo, johtoryhmän puheenjohtajana, Valoen talousjohtaja Seija Kurki ja Valoen aurinkokennoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jose Basso.



Tuukka Savisalo, s. 1974, Ph.D., toimii Valoe-konsernin teknologiajohtajana ja vastaa uusien tuotteiden ja teknologian kehittämisestä. Hän on työskennellyt Valoen palveluksessa vuodesta 2010 alkaen. Ennen Valoelle siirtymistään hän hankki usean vuoden kokemuksen teollisen tuotannon johtamisesta Savcor-yhtiöiden tehtailla USA:ssa, Meksikossa ja Unkarissa.

Teemu Pulkkinen, s. 1978, on työskennellyt Valoessa vuodesta 2013 alkaen tuotannon esimiestehtävissä. Ennen Valoelle siirtymistään hän työskenteli Savcor-konsernissa useissa kansainvälisissä tehtävissä ja vastasi mm. Savcorin Kiinassa toimineiden tehtaiden tuotannosta. Tällä hetkellä Teemu Pulkkinen vastaa Valoen aurinkopaneelijärjestelmistä ja OddForm®-liiketoiminnasta.

Matts Kempe, s. 1969, on koulutukseltaan MMM. Hän on ISC Bioheat Oy:n toimitusjohtaja ja tehnyt Valoen kanssa myynti- ja markkinointiyhteistyötä vuodesta 2019 alkaen. Matts Kempen vastuualueena on Valoen myynti ja markkinointi.

Mikkelissä 17. päivänä heinäkuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.