CertiK ist das erste Web3-Sicherheitsprüfungsunternehmen, das die SOC II Typ I-Konformität erreicht

English French German Spanish

New York, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK , ein führender Anbieter von Blockchain- und Smart-Contract-Sicherheitslösungen, ist stolz, bekanntzugeben, dass es als erstes Web3-Sicherheitsprüfungsunternehmen die SOC II-Zertifizierung erhalten hat. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von CertiK, seinen Kunden und Partnern in der sich schnell entwickelnden Blockchain-Branche ein Höchstmaß an Sicherheit und Vertrauen zu bieten.



Die Einhaltung von SOC II ist ein strenger Standard, der vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) klar definiert wird. Er stellt sicher, dass Serviceorganisationen strenge Anforderungen an die Sicherheit von Kundendaten erfüllen. Mit der Erlangung der SOC II-Zertifizierung demonstriert CertiK sein Engagement für diese branchenführenden Standards im Dienste des Kundendatenschutzes.

Während das Web3-Ökosystem weiter wächst und sich weiterentwickelt, ist Sicherheit für Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die im dezentralen Raum tätig sind, zu einem vorrangigen Anliegen geworden. Die Einhaltung der SOC II-Standards durch CertiK positioniert das Unternehmen an der Spitze dieses schnell wachsenden Industriezweigs und bietet Kunden ein beispielloses Maß an Vertrauen in die Sicherheit ihrer Blockchain-Anwendungen und Smart Contracts.

Die SOC II-Konformität von CertiK wurde durch einen umfassenden Audit- und Bewertungsprozess erreicht, der von einem unabhängigen externen Prüfer durchgeführt wurde. Das SOC II-Audit deckt eine Reihe wichtiger Aspekte der Sicherheitskontrollen, -prozesse und -richtlinien von CertiK ab, um sicherzustellen, dass sie die strengen Kriterien der SOC II-Standards erfüllen.

Das Unternehmen widmet sich weiterhin der Bereitstellung modernster Sicherheitslösungen, die es Einzelpersonen, Unternehmen und Unternehmen ermöglichen, das volle Potenzial der Blockchain-Technologie auszuschöpfen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Über CertiK



CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit und nutzt erstklassige KI-Technologie zum Schutz und zur Überwachung von Blockchain-Protokollen und Smart Contracts. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Web3-Welt zu sichern. CertiK wendet bahnbrechende Innovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht die Skalierung unternehmenskritischer Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit.

Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden US-Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen in Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz.

CertiK wird von Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.