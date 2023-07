CertiK devient le premier cabinet d'audit de sécurité Web3 à atteindre la conformité SOC II Type I

English French German Spanish

New York, 17 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK , l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité blockchain et de contrats intelligents, est fier d'annoncer qu'il est devenu le premier cabinet d'audit de sécurité Web3 à obtenir la certification SOC II. Cette réalisation renforce l'engagement de CertiK à fournir le plus haut niveau de sécurité et de confiance à ses clients et partenaires dans l'industrie de la blockchain en évolution rapide.



La conformité SOC II est une norme rigoureuse définie par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Il garantit que les organisations de services répondent à des exigences strictes en matière de sécurité des données clients. En obtenant la certification SOC II, CertiK démontre son engagement envers ces normes de pointe en matière de protection des données des clients.

Alors que l'écosystème Web3 continue de croître et d'évoluer, la sécurité est devenue une préoccupation primordiale pour les particuliers, les entreprises et les organisations opérant dans l'espace décentralisé. La conformité de CertiK aux normes SOC II positionne l'entreprise à l'avant-garde de cette industrie en pleine expansion, offrant aux clients un niveau de confiance inégalé dans la sécurité de leurs applications blockchain et contrats intelligents.

La conformité SOC II de CertiK a été obtenue grâce à un processus complet d'audit et d'évaluation mené par un auditeur tiers indépendant. L'audit SOC II couvre un nombre clé d'aspects des contrôles, processus et politiques de sécurité de CertiK pour s'assurer qu'ils répondent aux critères stricts définis par les normes SOC II.

La société reste déterminée à fournir des solutions de sécurité de pointe qui permettent aux particuliers, aux entreprises et aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de la technologie blockchain sans compromettre la sécurité.

À propos de CertiK



CertiK est un pionnier de la sécurité de la blockchain, qui s'appuie sur la meilleure technologie d'IA pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde Web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels que Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance et Chiliz.

CertiK est soutenu par Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.