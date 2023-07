La Société Alzheimer de l’Ontario se félicite des derniers résultats positifs de l’essai pour le traitement de la maladie d’Alzheimer

English French

TORONTO, 17 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer de l’Ontario exprime son optimisme à l’occasion de la publication, aujourd’hui, des données complètes des essais cliniques de l’essai de phase trois du donanemab, un traitement candidat pour la maladie d’Alzheimer mis au point par Eli Lilly.



« Les données d’aujourd’hui sont les dernières d’une série de bonnes nouvelles dans le monde de la recherche sur la maladie d’Alzheimer, a déclaré Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l’Ontario. Pour la toute première fois, plusieurs options de traitement prometteuses existent maintenant pour les personnes au stade léger de la maladie d’Alzheimer. Ces médicaments candidats, et les percées qui continueront à venir, révolutionneront les soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif, sauveront et prolongeront des vies. Des centaines de milliers d’Ontariens lisent les nouvelles d’aujourd’hui avec joie et anticipation, et ils attendent l’action de leurs dirigeants élus. Depuis deux ans, nous savons que des traitements arrivent — les changements apportés à notre système de santé ne se feront cependant pas du jour au lendemain et nous manquons de temps pour nous

préparer. »

Des résultats de haut niveau non publiés concernant le donanemab ont été rapportés en mai 2023, et les résultats complets d’aujourd’hui renforcent ces résultats globalement positifs. Comme indiqué précédemment, le donanemab a ralenti le déclin cognitif de 35 % par rapport au placebo. Les résultats complets d’aujourd’hui montrent que ces réductions sont plus importantes chez les participants aux essais présentant un trouble cognitif léger — avec un déclin cognitif ralenti de 60 %. Cela renforce la nécessité de détecter, de diagnostiquer et de traiter la maladie d’Alzheimer au stade le plus précoce possible.

« Les traitements arrivent. L’Ontario n’est pas prêt, a poursuivi Mme Barrick. Le manque de sensibilisation aux soins primaires, ainsi que le manque de capacité en matière de tomodensitométrie, de spécialistes des troubles neurocognitifs et d’investissements dans la recherche entravent la capacité de l’Ontario à offrir rapidement ces options de traitement à venir aux personnes qui en bénéficieront le plus, au moment où elles en bénéficieront le plus. »

Les résultats des essais ont également révélé la présence d’anomalies d’imagerie liées à l’amyloïde (y compris des saignements et des œdèmes cérébraux) chez 36,8 % des participants à l’essai, soit plus du double par rapport à celles enregistrées dans le groupe placebo. Comme avec tous les médicaments de ce type, il y a un risque d’effets secondaires, dont certains sont graves. Toute personne envisageant d’accéder à un traitement pharmacologique de la maladie d’Alzheimer devrait consulter son prestataire de soins de santé.

« Le membre de la famille proche d’un Ontarien sur trois est atteint d’un trouble neurocognitif, a déclaré Mme Barrick. Les nouvelles d’aujourd’hui comptent pour les gens. Elles sont importantes pour nous tous. Elles doivent aussi l’être pour notre gouvernement. »

À propos de la Société Alzheimer de l'Ontario

La Société Alzheimer est une fédération de 26 prestataires de services de soutien de première ligne présente dans toutes les communautés en Ontario. L’année dernière, nous avons soutenu 95 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et d’autres professionnels de la santé ainsi que le grand public, et nous œuvrons à réduire les préjugés trop souvent associés aux troubles neurocognitifs. En tant que prestataires de services de santé, nous offrons des programmes d’orientation dans le système de soins, de répit pour les partenaires de soins, ainsi que des programmes de jour pour adultes, de loisirs thérapeutiques et bien plus à peu de frais ou gratuitement pour les familles. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif.

Découvrez-en plus et trouvez une Société Alzheimer près de chez vous à https://alzheimer.ca/on/fr/propos-de-nous/trouvez-votre-societe-en-ontario

