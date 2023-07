Sorenson recibe la mayor puntuación en el índice de igualdad por razón de discapacidad 2023

English Spanish

SALT LAKE CITY, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos de comunicación inclusiva para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como empresa con la mejor puntuación en el índice de igualdad por razón de discapacidad (Disability Equality Index® o DEI), al conseguir una excelente puntuación de 90. El DEI es la herramienta más completa de análisis comparativo a nivel mundial para Fortune 1000 y Am Law 2001 para medir la inclusión en el lugar de trabajo por razón de discapacidad frente a la competencia.



«Es un honor para nosotros que se nos reconozca como empresa con la mejor puntuación en el DEI», ha declarado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson. «Este reconocimiento es prueba de la cultura de inclusión que existe en Sorenson. Nuestra misión principal implica la creación de un mundo más accesible y lingüísticamente equitativo. Por lo que, naturalmente, debe reflejarse en nuestro lugar de trabajo, en el que todas las personas tienen las mismas oportunidades de progresar».

El DEI evalúa a las empresas según diversos factores, incluidos el empleo, la accesibilidad, el compromiso de la comunidad y los servicios de apoyo, y Sorenson ha sido reconocido por su solidez en estas áreas. Más concretamente, Sorenson cuenta con una larga trayectoria de contratación de personas con capacidades diversas y ofrece varios servicios de acomodación y apoyo para asegurarse de que todos los empleados puedan participar totalmente en el lugar de trabajo.

A nivel global, las personas con discapacidades representan más de mil millones de personas, según el DEI. La discapacidad cruza las líneas de la edad, la etnia, el género, la identidad de género, la raza, la orientación sexual, la situación socioeconómica y la religión.

«Estamos orgullosos de formar parte del programa DEI», ha afirmado Kenya McPheeters, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Sorenson. «El DEI es una herramienta importante para las empresas que están comprometidas con la creación de lugares de trabajo inclusivos, y nosotros nos hemos comprometido a continuar trabajando por la creación de un lugar de trabajo en el que todos los empleados con cualquier capacidad puedan progresar».

Sobre el DEI:

El índice de igualdad por razón de discapacidad es una herramienta completa de análisis comparativo que ayuda a las empresas a crear una hoja de ruta de medidas tangibles medibles que pueden tomar para lograr la inclusión y la igualdad por razón de discapacidad. Cada empresa recibe una puntuación, en una escala de cero (0) a 100, y aquellas que tienen 80 o más son reconocidas como «Mejor lugar para trabajar por la inclusión de personas con discapacidades». El DEI es una iniciativa conjunta de la Asociación estadounidense de personas con discapacidades (AAPD), mayor organismo de derechos de las personas con discapacidad del país, y Disability:IN, red global de inclusión de personas con discapacidades en empresas, para avanzar conjuntamente en la inclusión de las personas con discapacidades. Los organismos se complementan y aportan sus propias fortalezas que hacen que el proyecto sea relevante y creíble para las corporaciones y la comunidad de personas con discapacidades. La herramienta fue desarrollada por el comité asesor del DEI, un grupo diverso de líderes empresariales, expertos en políticas y defensores de las personas con discapacidades. Obtenga más información en: www.DisabilityEqualityIndex.org.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com .

Contacto de prensa

Ann Bardsley

Directora de Relaciones públicas

Sorenson 801-287-9400

abardsley@sorenson.com

