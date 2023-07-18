万利能源国际有限公司在香港完成了首次以B24生物燃料为船舶补给燃油

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香港, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2023年7月14日，CBL International Limited（NASDAQ：BANL）旗下子公司万利能源国际有限公司（以下简称公司）与ASB生物柴油（香港）有限公司和七海石油（香港）有限公司合作在香港完成了首次以B24生物燃料为船舶补给燃油。Saybolt作为国际独立检测和测试服务供应商，监督整个过程，确保供油质量和数量。

我们公司已领先一步，大力拥护国际海事组织2023年温室气体战略（以下简称战略），战略于7月初在海洋环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）上获采纳。 该战略为航运业设定了远大目标，要求与2008年的水平相比，国际海运每年的温室气体（greenhouse gas，GHG）在2030减排20%至70%，以及在2040年达到30%至80%的减排目标。为符合集团的ESG（环境、社会和治理）发展方案，我们着力推广与ESG相关的生物燃料，致力减少温室气体排放。

生物燃料被推广为现有化石燃料的低碳替代品之一，以帮助减少航运业的温室气体排放，以及相关的气候变化影响。

积极进取是我们企业DNA的一部分，早在2019年，我们是早于「IMO 2020」限硫法规实施前率先推动并向客户供应超低硫燃料油 （VLSFO） 的公司之一。 如今，我们再次主动在香港引入以B24生物燃料为船舶补给燃油。

我们的主席兼行政总裁谢威廉（Teck Lim Chia）表示：「我们在香港完成了首次以B24生物燃料为船舶补给燃油，为环境可持续性以及航运行业减少碳排放来说，都是重要的一步。 我们希望为香港的船舶燃油补给行业拓展新舞台。”

图片说明

生物燃料输送至码头一艘油船的场景。

关于 CBL International Limited

万利集团成立于2015年，以CBL International Limited（NASDAQ：BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。目前，集团船舶燃油供应服务集中在亚太地区超过40个港口市场，遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、越南、泰国、马来西亚和新加坡及近期覆盖的土耳其和比利时等港口。

前瞻性信息和陈述

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如需更多信息，请联系：

CBL International Limited

电邮：investors@banle-intl.com

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