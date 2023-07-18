萬利能源國際有限公司在香港完成了首次以B24生物燃料為船舶補給燃油

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香港, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2023年7月14日，CBL International Limited (NASDAQ: BANL) 旗下子公司萬利能源國際有限公司 (以下簡稱「公司」) 與ASB生物柴油 (香港) 有限公司和七海石油 (香港) 有限公司合作在香港完成了首次以B24生物燃料為船舶補給燃油。Saybolt作為國際獨立檢測和測試服務供應商，監督整個過程，確保供油品質和數量。

我們公司已領先一步，大力擁護國際海事組織2023年溫室氣體戰略 (以下簡稱「戰略」)，戰略於7月初在海洋環境保護委員會第80屆會議 (MEPC 80) 上獲採納。該戰略為航運業設定了遠大目標，要求與2008年的水準相比，國際海運每年的溫室氣體 (greenhouse gas, GHG) 在2030減排20%至70%，以及在2040年達到30%至80%的減排目標。為符合集團的ESG (環境、社會和治理) 發展方案，我們着力推廣與ESG相關的生物燃料，致力減少溫室氣體排放。

生物燃料被推廣為現有化石燃料的低碳替代品之一，以幫助減少航運業的溫室氣體排放，以及相關的氣候變化影響。

積極進取是我們企業DNA的一部分，早在2019年，我們是早於「IMO 2020」限硫法規實施前率先推動並向客戶供應超低硫燃料油 (VLSFO) 的公司之一。如今，我們再次主動在香港引入以B24生物燃料為船舶補給燃油。

我們的主席兼行政總裁謝威廉 (Teck Lim Chia) 表示：「我們在香港完成了首次以B24生物燃料為船舶補給燃油，為環境可持續性以及航運行業減少碳排放來說，都是重要的一步。我們希望為香港的船舶燃油補給行業拓展新舞台。」

圖片說明

生物燃料輸送至碼頭一艘油船的場景。

關於 CBL International Limited

萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited (NASDAQ: BANL) 在納斯達克股票市場上市。集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。目前，集團船舶燃油供應服務集中在亞太地區超過 40 個港口市場，遍布日本、韓國、中國、香港、台灣、 越南、泰國、馬來西亞和新加坡及近期覆蓋的土耳其和比利時等港口。

前瞻性資訊和陳述

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如需更多資訊，請聯絡：

CBL International Limited

電郵：investors@banle-intl.com

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